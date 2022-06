AMLO acusa nueva campaña en contra del Tren Maya: Se les olvida que somos muy tercos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–“Es como el pensamiento fascista. Ah como ya no está Hitler, como ya no está Mussolini ¿ya no hay nazifascismo? ¡Claro que hay! Como ya no está Franco en España, ¿no hay franquismo? ¡Claro que hay! Como ya no está Porfirio Díaz, ni (Carlos) Salinas ¿ya no hay porfirismo, ni salinismo? ¡Claro que hay, muchísimo, millones!”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De esta forma, el mandatario sostuvo que en México son 20 millones de personas consideradas como opositores a su gobierno, quienes son calificados como conservadores y que, aseguró, están en contra de sus principales obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; el Tren Maya; la refinería de Dos Bocas y el Tren Transístmico.

En la conferencia mañanera, el mandatario sostuvo que existe un interés político en los amparos que han interpuesto asociaciones de ambientalistas en contra del Tren Maya y dijo que los recursos legales “no tienen sustento jurídico”.

“Lo que quieren, es que se nos pase el tiempo porque ya nos quitaron tres meses y ahora apuestan a cuando menos quitarnos tres meses más. Nada más que se les olvida que somos muy perseverantes, somos muy tercos cuando defendemos nuestros ideales y principios, mucho más que el conservador que es muy acomodaticio, no tiene convicciones firmes y es muy superficial”, indicó.

Luego, recordó que después de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, comenzó la campaña mediática en contra del Tren Maya y comentó que son muchos los especialistas que se formaron al amparo del poder durante el periodo neoliberal.

“¿Cuántos expertos y profesionales se formaron y vivieron al amparo del poder neoliberal, en estos últimos tiempos? Miles con Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze, no capillas sino catedrales, de intelectuales y científicos que eran los que recibían los premios, condecoraciones y muchos privilegios pero en general como en todos los pueblos y como ha sido en México el pensamiento conservador, ahí está”, aseguró.

Además, exhibió en pantalla los resultados de una encuesta donde mantiene una popularidad de 68%, frente a un 26% de opositores y 6% de indecisos.

“Lo hago para que se entienda que en una democracia, no puede haber pensamiento único, ni puede haber mayorías absolutas y totalitarismo”, refirió.

Por ello, consideró que el 26% de rechazo que refleja la encuesta difundida en la conferencia mañanera, son como 20 millones de adversarios políticos y dijo que esa cantidad de ciudadanos, “no es poca cosa”.