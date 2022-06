AMLO defiende a migrantes: "No vamos a permitir que EU utilice como piñata a nuestros paisanos"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aunque no pueda reunirse con las asociaciones de migrantes mexicanos que trabajan y radican en Estados Unidos, el gobierno de México defenderá sus derechos y condenará todo acto de racismo en contra de ellos, en el contexto del proceso electoral que se vive en el vecino país.

En la conferencia mañanera, el mandatario mexicano dijo que desea reunirse con los migrantes pero hay circunstancias que lo impiden y señaló que en su viaje de julio próximo para sostener un encuentro con el presidente de Estado Unidos, Joe Biden va a plantear el tema de la regulación migratoria.

“Lo que más importa es que se sientan protegidos, defendidos por el Gobierno de México, por su gobierno, y eso lo estamos haciendo. Cada vez es más el respeto a los migrantes en Estados Unidos a nuestros paisanos”, dijo y agregó:

Y cuidamos de que no haya maltrato, de que no haya discriminación y, ya lo he dicho aquí y lo repito, no vamos a permitir que ningún candidato, ningún partido, con propósitos electoreros en Estados Unidos utilice como piñata a los mexicanos, a nuestros paisanos y a los migrantes en general. Ya se terminó ese tiempo de que se guardaba silencio”, indicó AMLO.