Chef llama "gorrona internacional" a una influencer que le pidió comer gratis a cambio de publicidad

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La influencer colombiana Manuela Gutiérrez ofreció disculpas al chef mexicano Édgar Núñez, quien la exhibió y la llamó “gorrona internacional” porque le propuso ir a comer a uno de sus restaurantes gratis a cambio de mencionarlo en su cuenta de Instagram.

“Hola, ¿cómo están? ¡Su restaurante es simplemente espectacular! Estaré en México a final de mes con mi novio, y me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario, en donde los recomiende y muestre sus servicios en mi Instagram a través de mis historias, las cuales quedarán ancladas en un highlight”, escribió Manuela Gutiérrez, quien recibió como respuesta un “jajajajaaja”.

Y en mi gustada sección; “gorrones internacionales” les dejo a Manuela uD83DuDE02 #BuenasTardesATodos ( con una cuarta parte de mis seguidores ) pic.twitter.com/vbMjzLLZSl — édgar núñez i magaña ? (@EdgarNunezM) June 18, 2022

En sus historias en esa red social, la influencer colombiana Manuela Gutiérrez publicó una serie de pequeños videos para responder a lo dicho por el chef mexicano, dueño de Sud777 y Jacinta, restaurantes reconocidos a nivel internacional.

Primero dijo que ella no se reconoce como “influencer”, sino como “creadora de contenidos”. Después, aseguró que ella no le escribió directamente al chef Edgar Núñez, sino al restaurante porque le pareció, y lo sigue sosteniendo, increíble.

“O sea, la verdad, la verdad, para mí se ve brutal”, señaló. Después, dijo que, aunque ha recibido comentarios buenos y malos del restaurant no los puede respaldar porque no tiene idea de cómo sea, solo tenía ganas de ir para conocerlo.

“Lo vi, me pareció bonito y creí que sería una oportunidad increíble”, señaló en varios videos entrecortados. Siguió diciendo que ella sabe que a mucha gente no le parece bien que haga esos “intercambios publicitarios”, donde ella obtiene algo gratis a cambio de promocionar ciertos lugares o productos en su cuenta de Instagram, proceso al que llamó “trabajo” y reconoció que a muchas personas como ella les pagan por hacer eso.

“Cuando nos contactan las empresas, los restaurantes, los hoteles a nosotros, obviamente nos ofrecen los servicios y nos pagan, pero también muchísimas veces, y tampoco se desentiende, es normal, yo les escriba igual a ellos y les diga: ‘oye, de verdad, me pareció espectacular, ¿hacen canjes publicitarios?’”

Dijo que no espera que todo el mundo le diga que sí, pues no a todos les parecen estas tácticas “y es súper respetable”, dijo.

“Pero bueno, cada quién tiene su forma de decirlo, de expresar su descontento. Entonces, cada quién tiene su forma de expresar su inconformidad. Esta bien y es respetable. Si yo ofendí a este chef por decirle esto la verdad es que ofrezco disculpas. Me han dicho varios que él no hace canjes, que no está de acuerdo con eso, que siempre nos expone y que fui yo la elegida para hacer esto súper viral”, aseguró entre risas.

Dijo que estaba bien porque “de todo, uno gana también” y por ahí alguien le dijo que ningún tipo de publicidad es mala, porque obviamente ha contactado con gente nueva que no sabía de su existencia y eso le parece bien, por lo que agradeció los mensajes tan bonitos que le han enviado.

Aseguró que para ella no actuó mal en ningún momento, sino que solo hizo una propuesta de canje publicitario y aseguró que próximamente vendría a México.

“Yo no estoy diciendo que me tiene que decir que sí, entiendo completamente que no a todo el mundo le funcionan estas tácticas y es súper entendible, cada quien tendrá su forma de decirlo y de expresar su inconformidad si yo ofrecí a este chef por decirle eso, la verdad es que ofrezco disculpas”, afirmó en su historia de Instagram.

Lo que dijo el chef

En sus redes, el chef Edgar Núñez comentó: “Y en mi gustada sección: ‘gorrones internacionales’, les dejo a Manuela #BuenasTardesATodos (con una cuarta parte de mis seguidores)”, junto con una imagen de lo que le escribió la “influencer”.

Jajajaja no sabía que tragar gratis era trabajar uD83DuDE4CuD83CuDFFBuD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02 — édgar núñez i magaña ? (@EdgarNunezM) June 18, 2022

“Ajajaja no sabía que tragar gratis era trabajar”, ironizó al referirse a la propuesta de Manuela Gutiérrez.

La cuenta de un restaurante llamado Shan-Ghai le respondió a Núñez que no era la manera de contestarle a la influencer, pues el chef de ese sitio tiene más de 40 años en el mercado gastronómico y desde su perspectiva estas personas sí juegan un papel muy importante en sus cocinas, a lo que Núñez reviró:

“Pues para ti, ahí está el contacto. Búscala y regálale tu trabajo. Yo no”.

Pues para ti, ahí está el contacto, búscala y regálale tu trabajo. Yo no — édgar núñez i magaña ? (@EdgarNunezM) June 18, 2022

Luego se quejó abiertamente de los influencers y pidió reflexionar en el papel que juegan en la vida.

“Un influencer no es quien te hace comprar algo, un influencer es quien cambia tu vida, quien te ayuda y mejora sin recibir nada a cambio. Mi primer influencer fue mi papá y a mí solo me interesa ser el influencer de mis hijas. Cuenten quién es su influencer favorito”, comentó en una de sus historias de Instagram.