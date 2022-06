¿Habrá nuevas medidas sanitarias por repunte de covid-19 en la CDMX? Esto dijo Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el incremento de casos de covid-19 en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que, “por lo pronto”, no se ve una situación que obligue a las autoridades a generar una alerta adicional o un cambio en las medidas preventivas que funcionan actualmente.

En videoconferencia, pues aún no es dada de alta de su segundo contagio del virus, reconoció que “evidentemente” sí han aumentado los casos de contagio y ofreció los datos que recibió esta mañana en una reunión sobre el tema:

Actualmente hay 250 personas hospitalizadas en la CDMX por el virus, “es un número muy bajo, respecto a lo que históricamente hemos tenido en momentos críticos del covid en la ciudad”, dijo. De ese total, 35 pacientes están intubados, “es también muy bajo, inclusive, un porcentaje menor de lo que históricamente ha habido”.

Sheinbaum Pardo subrayó: “No ha habido un incremento en las hospitalizaciones que nos llame la atención como para poder generar una alerta adicional en la ciudadanía”.

No obstante, destacó la importancia de continuar con las precauciones ya conocidas, “sobre todo en lugares cerrados, que se use cubrebocas, el lavado de manos, lo que ya sabemos”.

-¿No habrá cambios en medidas sanitarias?, le insistió la prensa.

-Por lo pronto no. Y, por supuesto, se están evaluando en el Consejo de Salud y cualquier cosa lo estaríamos informando. Tenemos ya mucho tiempo con la pandemia y la ciudadanía sabe y conoce cuáles son las medidas que debemos tomar para evitar ser contagiados.

Espera resultado PCR

Al inicio de la videoconferencia, la mandataria local aclaró que no estaba de manera presencial en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, pues estaba en espera del resultado de la prueba PCR que se hizo esta mañana para saber si ya no tenía el virus del que se contagió la semana pasada.

“Estoy esperando la prueba PCR que me hicieron. Ya estoy bien, yo espero que hoy mismo, en la tarde, ya me esté reincorporando, pero el doctor me recomendó que esperara el resultado de la prueba OCR, y esperemos que todo esté muy bien”, añadió.

La tarde del pasado miércoles 15, la morenista informó que había dado positivo al virus y comenzó su aislamiento. Se trata de la segunda vez que se contagia. La primera fue en octubre del 2020.