Así fue el pleito en Twitter entre AMLO y Calderón por el asesinato de jesuitas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador y el expresidente Felipe Calderón se enfrascaron en un intercambio de mensajes a partir de los hechos de violencia que, en la Sierra Tarahumara, cobraron la vida de dos jesuitas.

Todo inició con un tuit en el que Calderón compartió una nota sobre los hechos en la red social Twitter, en los siguientes términos:

El mensaje fue replicado este miércoles por el mandatario durante su conferencia mañanera al calificar “el colmo del cinismo” que Calderón culpa a su gobierno de la violencia.

El expresidente se explayó en torno a ese tuit que este miércoles, después de la conferencia matutina de Palacio Nacional, escribió:

“Están muy enojados con este tweet. Díganle al Pres. @lopezobrador_ que el texto no es mío, sino una cita de lo compartido. Para eso son las comillas. Asuman ya su responsabilidad como gobierno! Si no ¿para qué pidieron el voto, si no iban a resolver los problemas de la gente?”.