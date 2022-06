No soy "corcholata", soy aspirante natural: Monreal

GUANAJUATO, Gto., (apro).- Llegó el momento de revisar “sin titubeos ni obstáculos” el Plan Nacional de Seguridad; “es una asignatura pendiente que no se ha resuelto”, dijo en una visita a la entidad el presidente de la Junta de coordinación política en el Senado, el morenista Ricardo Monreal Ávila.

Afirmó que en el Senado ya se está haciendo esta revisión, a partir de la atribución constitucional que tiene de conocer y opinar anualmente sobre el Plan, para aprobarlo o modificarlo y hacer recomendaciones al Ejecutivo.

“Es el momento (de revisar este instrumento) y el Senado actuará responsablemente para fortalecer esta labor…hay que enriquecer, coordinar y ayudarle al presidente y al gabinete de seguridad con instrumentos jurídicos actualizados que permitan eficazmente combatir” la inseguridad, dijo el senador morenista y aspirante a la candidatura presidencial.

Según el presidente de la Jucopo, en virtud de que el Senado tiene la obligación constitucional de revisar y votar el Plan Nacional de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional, “estamos trabajando pluralmente para hacer recomendaciones al Ejecutivo”.

Mencionó como parte de los temas que deben reforzarse alcanzar una mayor coordinación entre las policías, así como el uso de la inteligencia policiaca.

“Labores de inteligencia, no ruidosas, no numerosas, sino más bien eficaces en puntos precisos del combate a la delincuencia que se pueden hacer”, citó.

De gira por ciudades de Guanajuato, entidad cuyo fiscal ha sido acremente cuestionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal coincidió en las preocupaciones por la situación de violencia y homicidios en el estado, por lo que dijo que se revisará si es posible modificar la cualidad autónoma de las fiscalías de los estados.

“El Senado tiene la obligación de revisar si han funcionado las autonomías en el caso de las fiscalías, porque a pesar de que la constitución les otorga autonomía, en los hechos han sido organismos dependientes del Ejecutivo y han sido ineficaz la procuración de justicia por los intereses que se manejan y lamentablemente, por las complicidades”, señaló.

El senador también dijo creer que la permanencia prolongada de funcionarios en estos cargos genera corrupción y complicidades con la delincuencia y el crimen, por lo que es necesario renovar los perfiles constantemente, para designar a hombres o mujeres con prestigio, autonomía y una trayectoria profesional intachable.

“Desde allá lo estamos revisando cómo instruir a revisar las fiscalías estatales sin alterar el federalismo”, afirmó Ricardo Monreal.

También reconoció que debido al desgaste derivado de los pasados procesos electorales en los estados, siguen pendientes más de 80 nombramientos en diversas instancias, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el Instituto Federal Ide Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo de la Judicatura Federal, entre otros organismos, que no se pudieron sacar porque no se logró la mayoría calificada necesaria.

Pero aseguró que en septiembre se podrá ya avanzar para desahogar esas designaciones.

“En algunos casos como IFT se requiere que el presidente nos mande las propuestas. Del Instituto de Protección al Ahorro (IPAB) también hay dos pendientes, espero que en septiembre logremos, tengo confianza que con diálogo lo podamos hacer”.

En la gira por Guanajuato, que tuvo como pretexto dialogar con los habitantes del estado en la presentación de su libro “Las grandes reformas para el cambio de régimen”, Ricardo Monreal también dijo que espera que el dirigente nacional Mario Delgado ya no lo excluya de la participación en los eventos del partido junto con los otros posibles aspirantes de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

“Hasta ahora estoy luchando dentro de Morena a pesar de las exclusiones, de no ser del club de las corcholatas o los señalados. Estoy firme, soy un aspirante normal, legitimado por la historia…no quiero pleitos, quiero luchar limpiamente y ganar a la limpia dentro de Morena”, aseguró el exgobernador zacatecano.

Y aclaró que no tiene pensado salirse de Morena “por más que hay un sector que quisiera que estuviera fuera de Morena”, pero que su límite es la dignidad. “Si se me sigue excluyendo nada tengo que hacer”, resaltó.

“Espero que la dirigencia de Morena corrija y en el futuro no me excluya de la participación”, planteó. Y agregó que aunque no sea mencionado “en el club de los elegidos desde las matutinas y conferencias mañaneras”, aun así ha decidido participar.

Aunque aclaró que ya el dirigente nacional Mario Delgado lo invitó al evento que tendrá el partido en Durango, y que le pidió extender la misma invitación a los demás integrantes de la bancada de Morena en el Senado.

Pidió ‘piso parejo’ y se negó a ser llamado “corcholata”.

“No, yo no soy corcholata, soy un aspirante natural, nunca corcholata, es peyorativo y un lenguaje que nadie debiera aceptar, pero allá ellos. Yo no soy, me niego a aceptar ese mote, soy un modesto aspirante a la presidencia de la república”, concluyó.