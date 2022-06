"Nosotros recibimos los homicidios hasta la punta, Calderón no recibió así el país": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que en su gobierno hay más asesinatos que durante el periodo del panista Felipe Calderón, pero se justificó argumentando que él recibió el país con elevados índices de homicidios dolosos y su adversario político no.

A través de una gráfica que exhibió en pantalla, explicó que el panista Felipe Calderón asumió el gobierno en 2006 con un 15 por ciento de aumento en la cifra de homicidios dolosos y AMLO llegó en 2018, con el 50 por ciento de incremento de asesinatos en el país.

“Y aquí no hemos aumentado, no ha habido la disminución que quisiéramos, pero hay una contención, y hemos logrado aunque sea poco, bajar”, la incidencia en crímenes, refirió el presidente López Obrador.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que no es fácil convencer “a los involucrados” y “los voceros de la mafia del poder” y arremetió contra el periodista Carlos Loret de Mola.

No es fácil tratar de convencer a los periodistas que trabajaban en el régimen y que apoyaban a delincuentes. ¿Por qué no nos platica Carlos Loret de Mola, cuál era su relación con Genaro García Luna? ¿Por qué no hace un reportaje sobre eso? En una actitud autocrítica y el mismo Felipe Calderón que no habla y no dice nada”, indicó.