AMLO asegura que hace todo lo posible para recuperar la categoría 1 de aviación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno está cumpliendo con todos los requisitos para recuperar la categoría 1 de aviación, pese a toda la campaña de desprestigio en contra de su administración.

“Se está haciendo una revisión. Se está cumpliendo con todos los requisitos y yo espero que no vaya a haber ningún problema. Desde luego, se aprovechan, hay muchos intereses, empezando por los que no nos quieren y están todavía molestos porque no se construyó el aeropuerto en el lago de Texcoco; no se les pasa todavía el enojo, entonces ya se volvieron especialistas en todo”, expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario calificó como repentina la campaña mediática sobre presuntos “riesgos” en el actual aeropuerto de la Ciudad de México.

“Los despachadores, que son profesionales, incluso para decirles a los pasajeros que si había demora en pasar la aduana era culpa mía, era culpa que la Secretaría de Marina estaba trabajando en el aeropuerto, pero estamos buscando dar respuestas a todas las peticiones que nos hacen.”, indicó.

También afirmó que “no todas” las organizaciones internacionales son honestas en todos los ámbitos.

“Cuando se estaba discutiendo lo del espacio aéreo y decían que no podía mantenerse el actual aeropuerto ni el de Santa Lucía, al construirse el nuevo aeropuerto, porque había invasión del espacio aéreo, la asociación más famosa del mundo estaba actuando de manera facciosa, no profesional”, aseguró AMLO.

"Me acuerdo que en ese entonces nos mandaron un dictamen como a las tres de la mañana, unas horas antes de que nosotros diéramos a conocer cuál iba a ser la postura, si continuábamos o no con la construcción del aeropuerto de Texcoco. Pero así muchas otras organizaciones internacionales”, agregó

Por ello, dijo que los argumentos expresados por organismos internacionales para evitar que el gobierno de México recupere la categoría 1 de aviación, es simple inconformidad.

“Es utilizar cualquier cosa con propósitos politiqueros, porque ni siquiera se puede hablar de política”, indicó.