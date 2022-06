En el sexenio de Calderón se registraron más homicidios dolosos que en el actual, afirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que durante el gobierno del exmandatario panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) se registraron más homicidios dolosos que en el actual gobierno federal.

“Por más que digan: `¡Qué barbaridad, cuánta violencia, hay más homicidios ahora que cuando Felipe Calderón!´. Nada más que eso es una verdad a medias y a veces las verdades a medias son mentiras completas”, expresó López Obrador en la conferencia mañanera.

Luego, exhibió en pantalla una gráfica donde se indica que en el gobierno de Felipe Calderón los homicidios dolosos aumentaron 140%, pues de 10 mil 462 asesinatos que se registraban a su llegada en 2006, el sexenio del panista terminó con 25 mil 967 asesinatos.

En la administración de Enrique Peña Nieto se reportó un incremento de 41%, pues de 25 mil 967 homicidios dolosos que recibió en 2012, la cifra funesta aumentó a 36 mil 685 crímenes.

Mientras que en lo que va del actual gobierno se alcanzó una disminución de 7.8%, debido a que de 36 mil 685 homicidios en 2018, al cierre del año pasado sumaron 33 mil 316, indicó la tabla que mostró el presidente López Obrador.

“Pero esto no lo ven, así no se analiza. Dicen: ‘Hay más violencia que nunca’ en homicidio. Si vemos secuestros, no, pues hemos bajado el 65% de secuestros. Entonces, están muy molestos, pero tienen que irse acostumbrando”, indicó el mandatario.