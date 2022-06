Titular de seguridad de BC desliza que hay protección de policías y jueces a grupos criminales

MEXICALI, BC (apro).- El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Baja California, el General de División, Gilberto Landeros Briseño, dijo que “posiblemente” integrantes de corporaciones policíacas y jueces federales, protegen a un cartel internacional en la entidad.

Landeros nunca señaló al Cartel de Sinaloa como beneficiado, pero sí aclaró que derivado de la liberación de integrantes de una célula delictiva por parte de un juez de control la semana pasada, “se infiere, y no podemos afirmar, posiblemente un arreglo entre el ministerio público y el juez”.

El escándalo sobre presuntos vínculos de miembros del Cartel de Sinaloa con policías municipales locales, de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, ministeriales federales y jueces federales, estalló al presentar el general Landeros su inconformidad ante la delegación de la Fiscalía General de la República, por la liberación de una célula perteneciente a dicho cartel.

Durante la conferencia de prensa del jueves hoy, el general, visiblemente molesto, relató junto con el director Jurídico de la secretaría, el oficio enviado a la FGR y su demanda para que se le entregue “un informe pormenorizado de la audiencia donde se tomó la determinación de liberarlos”.

Y describió los hechos:

Inició por explicar que cuando se detiene a una persona, lo primero que se establece es su árbol de relaciones, familiares o de vínculos con grupos de personas.

En este caso, el pasado 10 de junio de 2022 se detuvo a cinco personas entre los que se encontró un hombre que presuntamente, participó en la privación de la libertad de Ramsés Zatarain Hernández ocurrido el 31 de mayo pasado y quien iba vestido con uniforme clonado de la fiscalía local. Al día siguiente, el cuerpo de Ramsés apareció a la orilla de la carretera que lleva al Valle de Mexicali, en su cuerpo tenía marcas visibles de tortura y disparos de arma de fuego.

De acuerdo con el comunicado de la SSC, a los detenidos del 10 de junio, Jesús Armando González Álvarez, Fernando Contreras Álvarez, Enrique Contreras Álvarez, Irandi Aguirre Contreras y Edmundo Coronel Quiroz, se les encontró en su poder armas largas y 120 kilogramos de diversas drogas; aparte de estos delitos, se abrió una indagatoria adicional, pues el primero de ellos tiene un gran parecido con quien figura en el video que detalla la privación de la libertad de Ramsés Zatarain Hernández.

“Cuando hay un detenido buscamos sus nexos, relaciones familiares, etcétera. Al ver esto qué detectamos: que un hermano de él (Jesús Armando González Álvarez) pertenece a la policía municipal de aquí (Mexicali), que su pareja sentimental pertenece a la Fiscalía y estaba de coordinadora en el C4 (centro de control, comando, comunicación y cómputo).

“Textual le digo: di instrucciones y la cesé; y el papá de ella estaba en el Sistema Penitenciario. Qué hice, di instrucciones a cada uno para que tomara las acciones que corresponden”, detalló el general.

Luego, la comisionada del Sistema Penitenciario, María Elena Andrade Ramírez, corroboró que Armando González Urquidez, padre de quien coordinaba el C4, laboró en el sistema penitenciario y dejó el cargo el 27 de noviembre de 2013.

“La semana pasada liberaron a una célula delictiva en la cual se hacían varios señalamientos e involucramiento de personal de dependencias de seguridad pública, e incluso del sistema penitenciario.

“De inmediato platiqué con el titular de la fiscalía (FGR) en el estado respecto a la inconformidad de ese hecho. Él me contestó que iba a imputar el caso porque se detectaban varias irregularidades, entonces en base a esto no he tenido respuesta e hice un oficio haciendo señalamientos sobre el particular”, relató el general.

Y remató: “entonces, creo que los hechos perciben quién pudiera estar en estas acciones”.

Ante la pregunta de si presentó una denuncia contra un juez de control que ordenó la liberación de los miembros de una célula del crimen organizado, por considerar “ilegal la detención” por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, el general secretario respondió:

“No, únicamente lo que ya señalé, tengo el oficio donde hice las aseveraciones, porque se infiere y no podemos afirmar, posiblemente un arreglo entre el ministerio público (federal) y un juez. En este sentido para qué, lo que me preocupa es que con esta detención pudiéramos haber, --haciendo una investigación perfecta, estando detenidos todos ellos--, pudiéramos llegar al fondo de muchos asuntos que permitan transparentar actuaciones de las policías, incluso de la fiscalía en todos los sentidos ¡y que se vaya quien se tenga que ir!!”

La célula criminal de los cinco detenidos forma parte del grupo de Alexander Sánchez Félix, alias “El Ruso”, principal operador de Ismael “El Mayo” Zambada y quien controla mayor parte del Valle de Mexicali.

Sobre la persona privada de su libertad y quien luego apareció muerta con huellas de tortura, Ramsés Zatarain Hernández, apareció posterior a su muerte, un video donde relata “la desaparición y muerte de dos jóvenes mexicalenses en el año 2019. Presuntamente Ramsés formó parte de otra célula criminal opositora a “El Ruso”.