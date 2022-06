Higinio Martínez aceptará procedimiento de encuesta para elegir candidato a gubernatura de Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–El senador Higinio Martínez, aspirante a la candidatura de Morena para las elecciones a gobernador del Estado de México, manifestó que aceptará el procedimiento de la encuesta para definir a quien representará por este partido en la competencia electoral del año entrante.

“Al final con encuesta o sin encuesta, la distintiva que tienen nuestros dirigentes nacionales es si van a reconocer este movimiento”, reiteró el senador mexiquense.

Afirmó que sus compañeras y compañeros de Morena no aceptaron el reto de verlo a los ojos y decir por qué no lo apoyan, ni tuvieron el valor de pedir su apoyo.

El legislador aclaró: “Más que al consenso se prevé prefiere la competencia interna a partir de una encuesta. Adelante con ella, no hay ni habrá reclamo alguno sobre dicho mecanismo de mi parte.

“Como lo he dicho muchas veces, la traición y la deslealtad nunca jamás estarán de mi lado. Que la practiquen otros, que la disfruten otros, pero yo no. Aquí no hay traición y menos traicionaré mi historia política y pública de 47 años de militancia partidista”.

“Respetaré y aceptaré el procedimiento de la encuesta, que no haya ninguna de dudas sobre eso. Ese es el mecanismo que consideran más idóneo para designar en este caso el próximo líder del Estado de México. Así lo plantea el presidente de la República y los dirigentes nacionales”.

El martes pasado Higinio Martínez participó en una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en donde propuso llegar a un acuerdo con quienes aspiran a la candidatura de Morena para las elecciones a gobernador del Estado de México.

A dicha reunión en la que estuvo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, también estuvieron la secretaria de Educación,Delfina Gómez, el administrador de Aduanas, Horacio Duarte, que también son señalados como fuertes aspirantes a la candidatura.

También acudieron la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez, y el de Ecatepec, Fernando Vilchis, quienes igualmente aspiran a la candidatura.

Este domingo Higinio Martínez, dio un giro en su postura. “Mi lucha ha sido y es contra los gobernantes priistas. Nuestra lucha no es contra compañeros del mismo partido”, sostuvo.

El senador, identificado como el líder del grupo Texcoco al que también pertenecen Delfina Gómez y Horacio Duarte, señaló: “Me pueden pedir, a través del resultado de una encuesta, que les entregue este movimiento… los principios no se entregan. Los principios de cambio y transformación son nuestros y eso no se puede entregar… pero estaré dispuesto a entregar la estafeta”.

Sin embargo mandó un mensaje para sus compañeros de partido y de grupo: “Mantendré abierto hasta el último momento la posibilidad del consenso. El próximo fin de semana me reuniré con los dirigentes de este movimiento para tomar la decisión final”.