"Ni nos vamos a rajar, ni nos vamos a dejar", asegura Monreal sobre elección de 2024

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-El senador Ricardo Monreal participó en la Asamblea Informativa de Morena, que se llevó a cabo en el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, dónde fue ovacionado cómo "presidente".

Monreal estuvo acompañado por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob), Citlalli Hernández y Mario Delgado, secretaria general y dirigente nacional de Morena.

Asimismo, se hicieron presentes los triunfadores de las elecciones gubernamentales del pasado 5 de junio: Mara Lezama, Américo Villareal y Julio Menchaca.

Monreal soltó: “En materia de democracia somos rebeldes con causa. Ni nos vamos a rajar, ni nos vamos a dejar”.

Agregó que es necesario que Morena ratifique la hazaña ciudadana de 2018 y logre la victoria en 2024, "no se pueden olvidar las causas de la gente ni tampoco su credo filosófico: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y eso significa no ser rehén de pequeños grupos ni de facciones”.

Monreal Ávila dijo que es momento de debatir, deliberar y de proponer, ya que existen problemas serios que atender, como el de la seguridad pública, el agua, el apoyo a las micro y pequeñas empresas o los impactos económicos de covid-19.

#EnVivo Desde Francisco I. Madero, Coahuila, en un acto de unidad para fortalecer la transformación y ratificar los próximos triunfos. https://t.co/8ficXmpVpn — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 26, 2022

"Tenemos que atender al campo, a los campesinos de México, que requieren el apoyo del gobierno y la solidaridad de nuestro movimiento”.

El legislador también llamó a la militancia de Morena para no quedarse sólo en el tema electoral, sino plantear soluciones para los problemas del México moderno, como las tecnologías de la información, bioseguridad, ciberseguridad o la degradación del medio ambiente.

Por eso, acotó, quienes piensan que la lucha es al interior del movimiento, entre facciones, se equivocan, pues “todos nos necesitamos, unos a otros, y todos son indispensables”, De ahí la necesidad de que se generen condiciones para fortalecer la unidad del movimiento.