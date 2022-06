AMLO confirma reunión con Gertz Manero; no tocaron tema de audios filtrados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la semana pasada (el jueves 23 y viernes 24), sostuvo encuentros privados con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para abordar temas de interés público y asuntos de Estado como el caso Ayotzinapa y la corrupción que impera en la esfera de jueces y magistrados del Poder Judicial.

En el caso del fiscal, dijo que hablaron sobre la necesidad de acelerar asuntos que la sociedad demanda que se resuelvan o sean consignados al Poder Judicial, aunque no especificó cuáles, además refirió que se habló sobre el tema pendiente del esclarecimiento pleno de la masacre y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, hecho ocurrido en septiembre de 2014.

Evadió opinar sobre el tema de los audios revelados la semana pasada sobre el caso Emilio Lozoya Austin.

“¿Se tocó el tema de los audios?”, se le preguntó.

“No, no, no, hablamos en el caso del fiscal, con algo que he planteando aquí de la necesidad de darle más celeridad a asuntos que la gente quiere solución, que quieren que ya se resuelva o que pasen al Poder Judicial, sobre este tema y traté también lo de Ayotzinapa, es algo que tenemos pendiente, básicamente”, dijo