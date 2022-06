AMLO propone que industrias reduzcan su consumo de agua para subsanar desabasto en Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el tema del desabasto de agua en el estado de Nuevo León es un asunto de emergencia “y se deben tomar decisiones ya”.

Por ello, planteó que autoridades locales y empresarios se reúnan para llegar a acuerdos, sin sancionar a nadie y tampoco asumir actitudes de “chantaje o politiquería”.

“Que las empresas que tienen concesiones de agua para uso industrial reduzcan su producción y esa agua la destinen al consumo de la gente y en la federación podemos ayudar en lo fiscal, sin necesidad de quitar concesiones ni sancionar a nadie, es nada más llamarlos, ellos saben quienes son los que consumen más, si son 10, 20, 30 o 50”, expresó.

“Invitarlos a desayunar una machaca, y decir `te toca tanto´ y `siempre hemos contado con tu apoyo´, y que nos digan a nosotros en qué ayudamos y cooperamos”, agregó el mandatario en la conferencia mañanera.

No obstante, dijo que se debe analizar también lo que el gobierno federal está haciendo en Nuevo León, dijo en referencia a la inversión destinada a la presa “Libertad”, para garantizar el abasto de agua a la ciudad de Monterrey y la zona metropolitana de ese lugar del norte del país.

Remarcó que se debe evitar la politiquería en el caso de la falta de agua en Monterrey y remató:

“Y que todos ayuden, nada de que yo te apoyé en la campaña y a mí no me vas a tocar; nada de que no me estás dando dinero suficiente o no has cumplido con los convenios y `ya vas a ver lo que va a suceder, como te va a ir´”, indicó el presidente.