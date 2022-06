Tras 17 años detenido, el caso de Israel Vallarta “se va a resolver”, anuncia López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que el caso de Israel Vallarta se va a resolver durante su gobierno, y advirtió que las autoridades ministeriales investigarán a fondo las denuncias por tortura y el montaje mediático fabricado en diciembre de 2005, a finales de la administración del expresidente Vicente Fox, y donde están involucrados personajes como Genaro García Luna (detenido en Estados Uniudos), Luis Cárdenas Palomino (encarcelado en el Altiplano) y el periodista Carlos Loret de Mola.

El presidente dijo que le solicitó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, “que lo atendiera y lo está atendiendo, y se va a resolver este caso; o sea, son de los asuntos que no vamos a dejar sin atención. Vamos a ir al fondo”.

En su conferencia mañanera, López Obrador recordó que, por el caso de la tortura a la que fue sometido el presunto líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco, Israel Vallarta debería estar en libertad, pero existen otras denuncias que impiden su excarcelación porque forman parte de otro expediente en su contra.

Enseguida, en la conferencia del mandatario se proyectó en una pantalla un fragmento del video de la detención de Israel Vallarta en diciembre de 2005, donde se realiza una transmisión en vivo en el noticiero matutino estelar de Televisa y el aprehendido es agredido físicamente por Luis Cárdenas Palomino, quien fue funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública federal durante el gobierno de los entonces presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

Cárdenas Palomino, exjefe de la división de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, fue detenido en julio de 2021, acusado por tortura en el caso Vallarta y la francesa Florence Cassez, quien fue liberada en enero de 2013 tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Que la gente lo sepa, pues, que lo puede encontrar en las redes, es seguro que esté ahí en las redes. ¿O no está? Es cuando se hace el montaje de televisión que los detienen (a Vallarta), también a la señora francesa. Si no, lo dejamos. Pero sí es importante porque a lo mejor mucha gente no lo ha visto”, agregó el mandatario en referencia al video que fue exhibido en la conferencia mañanera.