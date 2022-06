El abogado Javier Coello Trejo demandará a Gertz Manero por caso Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El abogado Javier Coello Trejo anunció que procederá legalmente contra el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero por las denostaciones que realizó en una conversación que sostuvo con Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin a quien también demandará porque le debe 25 millones de pesos por concepto de honorarios.

En la conversación filtrada, el fiscal le reclamó al padre de Emilio Lozoya la tramitación de un amparo y le exigió que ya no permitiera que su abogado, de quien no dijo nombre pero que en la época era Coello Trejo, continuara llevando el asunto.

“Se expresa con palabras altisonantes contra mi persona, pidiendo expresamente que me releven de la defensa. Cabe mencionar que si bien, no menciona mi nombre, en ese momento yo era el abogado defensor.

“Quedo en absoluta libertad de analizar lo que jurídicamente puede proceder en contra de las expresiones vejatorias, denigrantes y abusivas con la que me trata en esa grabación el Fiscal General de la República, de quien fui su abogado, rescaté a su hermano, le presté servicios a su hija e incluso sigo siendo su apoderado, a pesar de que le solicité me revocara los poderes”, reveló el abogado a través de un comunicado.

Consideró preocupante la divulgación de las conversaciones privadas entre el titular de la FGR y otras personas pues afirmó que esto evidencia el uso faccioso que Gertz Manero hace de la institución y la vulnerabilidad de la misma.

“Esto deja evidencia de la vulnerabilidad que existe en la Fiscalía General de la República. Si conversaciones que deberían permanecer en un ámbito privado y confidencial son publicitadas, podría estar sucediendo lo mismo con la estrategia y acciones contra la delincuencia, lo cual explicaría la situación en inseguridad que vive el país.

“El uso faccioso del Fiscal de la institución y de la justicia”, apuntó.

En el escrito, Coello Trejo describió que desde 2017 asumió la representación legal de Lozoya Austin, contra quien ya pesaban acusaciones por la compraventa irregular de Agronitrogenados, cuando él dirigía Pemex, y por supuestamente recibir sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Recordó que para cuando las autoridades detuvieron en Alemania a Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht, Emilio Lozoya Thalmann solicitó una reunión con el fiscal Alejandro Gertz Manero.

“Fui informado por el propio Sr. Lozoya Thalmann, quien incluso, ante la persecución de toda su familia y la falta de confianza en el Fiscal, me solicitó que obtuviera una suspensión de amparo, tanto para él como para su hijo Juan Jesús Lozoya Austin y así ir protegidos a la reunión”, relató.

Explicó que los amparos 873/2019 y 928/2019 tramitados ante el juez Sexto de Distrito en la materia en la Ciudad de México, fueron formados tanto por Lozoya Thalmann como por su hijo Juan Jesús.

“La relación del despacho con el señor licenciado Emilio Lozoya Thalmann se fue desgastando y deteriorando semana a semana, toda vez que tanto el papá como el hermano del licenciado Emilio Ricardo Lozoya Austin, acudían a reuniones con el Fiscal General y el Subprocurador, Juan Ramos, sin darnos aviso o detalles de las mismas”, afirmó.

Incluso señaló que para febrero de 2020, cuando Emilio Lozoya fue detenido en España, el exdirector de Pemex no estaba de acuerdo con la estrategia de su papá quien ya estaba negociando el criterio de oportunidad solicitado por Lozoya luego de su extradición ocurrida meses después y mediante el cual se le pedía acusar a otras personas de la administración de Enrique Peña Nieto.

“Pretendían que mi cliente formulara imputaciones de las que no tenía ni tiene pruebas, hecho clarísimo que le di a conocer días después de ser detenido, cuando lo visite en el penal de Málaga, España”, relató.

Para el 5 de junio de 2020, Emilio Lozoya decidió dar por terminada la relación laboral con el abogado Coello Trejo quien solicitó que le liquidara los honorarios pactados, por 55 millones de pesos, y gastos de representación erogados hasta ese momento.

“Firmamos un convenio de reconocimiento de adeudo y dación en pago, mismo que el suscribió en España.

“En este convenio me instruyó para que en su nombre y representación con los poderes que me otorgo desde el 2017, iniciara yo todos los actos tanto judiciales como extrajudiciales para obtener el pago de los 31 millones de pesos y demás accesorios que le debía el señor Carlos Autrey Diaz Aldrete. Se añadió además que si para el 4 de abril del 2021, no se me hubiera hecho el pago de mis honorarios me cedía como contraprestación los derechos del contrato de mutuo que había suscrito con Autrey Díaz Aldrete”, describió.

Sin embargo, el abogado afirmó que el pasado 24 de mayo, Emilio Lozoya revocó estos últimos poderes que tenía para obtener el pago de sus honorarios, de los cuales el exdirector de Pemex todavía le debe 25 millones de pesos.

Por lo que anunció que demandará a Lozoya el pago de los honorarios y buscará también llevar el asunto al ámbito penal.