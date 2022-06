"No inviten a Movimiento Ciudadano a subirse al Titanic" dice Dante Delgado sobre elección de 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Una vez más el senador y dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, rechazó sumarse a la alianza “Va por México” para las elecciones presidenciales de 2024. Pidió que ya no lo inviten subirse al Titanic.

“Lo tenemos que decir con todas sus palabras, frente a quienes imploran que Movimiento Ciudadano se sume a un proyecto fracasado, nosotros desde Guadalajara advertimos que no vamos a dar un paso frente a la tragedia que han construido de un barco que va a pique, que no inviten a Movimiento Ciudadano a subirse al Titanic, eso no lo vamos a permitir”, dijo.