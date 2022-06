Sheinbaum anuncia ajuste al apoyo para mujeres en situación de violencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que se ajustará a un salario mínimo la cantidad que otorga el programa “Bienestar para las mujeres en situación de violencia”, cuyas beneficiarias reciben cinco mil pesos al mes durante un semestre.

En diciembre del 2021, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) informó que el salario mínimo al día en 2022 sería de 172.87 pesos, cantidad que, por 30 días, equivale a cinco mil 186 pesos.

“Este apoyo económico que se les da, porque muchas veces una mujer no sale de casa o no se atreve a denunciar o no se atreve a alzar la voz porque no tiene la independencia económica, no tiene la autonomía económica; entonces, me acabo de enterar de que se les da 5 mil pesos, cuando el programa es un salario mínimo; así que, vamos a elevarlo, todas las mujeres tienen que tener, al menos, un salario mínimo para que puedan tener este apoyo básico”, dijo.

En el Foro Cosmos, alcaldía Miguel Hidalgo, durante la entrega simbólica de 191 tarjetas al mismo número de beneficiarias, la mandataria local recordó que, además del apoyo económico, las mujeres víctimas de violencia reciben apoyo psicológico en el programa de “Lunas” y legal con las “Abogadas de las Mujeres” para que denuncien a sus agresores.

En la Ciudad las mujeres no están solas. En las #LUNAS reciben atención, asesoría y acompañamiento. Todas tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Visitamos la LUNA Marcela Lagarde en Azcapotzalco, con la alcaldesa @MargaretSaldana, y con la secretaria @GomezSaracibar pic.twitter.com/uRDw9JTX1q — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 29, 2022

Y dio la instrucción para que también sean incorporadas a los PILARES para que puedan recibir capacitación en algún oficio y, si lo desean, solicitar un crédito al gobierno para emprender sus propios micro negocios.

Elizabeth: “¡Defiéndete o te va a matar!”

En el acto, Elizabeth, una mujer adulta joven, dio su testimonio de la violencia constante que ha sufrido desde los 7 años a manos de su madre, sus hermanos, sus parejas sentimentales:

Durmió debajo de la cama o en azoteas para evadir los golpes de su madre y sus hermanos; a los 9 años estuvo en un internado y su madre la sacó a los 15. Se embarazó y perdió a su bebé. Su pareja la dejó porque no le gustaba a su familia; al regresar a la casa de su madre, sus hermanos la ofendían, le robaban, la golpeaban. Se casó y años después quedó viuda, “¡Fueron los peores 16 años de mi vida!”, dijo.

Al regresar a la casa de su familia, sus hermanos la obligaban a mantenerlos para que no le pegaran: “Ya no sabía qué hacer, ya no sabía a dónde ir, a dónde esconderme, ya no sabía a quién recurrir… Cuando mi hermano me golpeaba y yo me decía ‘defiéndete Elizabeth, te va a matar’”.

Por eso, se armó de valor y fue a interponer una denuncia penal. A partir de ahí, recibió la ayuda de los programas de la Secretaría de las Mujeres del gobierno capitalino, entre ellos de las Lunas y, con ello, hoy se siente un poco más a salvo.

Las beneficiarias

Elizabeth es una de las 700 mujeres que ya recibieron su apoyo, como parte de las mil 666 beneficiarias que habrá en el 2022, de acuerdo con el presupuesto de la Secretaría de las Mujeres.

La secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez, destacó que el programa “Bienestar para las Mujeres en Situación de Violencia”, duplicó sus recursos pues en 2021 tenía 25 millones de pesos y en 2022 se le etiquetaron 50 millones.

Agregó que, de 2019 a 2021 beneficiaron a 4 mil 57 mujeres de las 16 alcaldías y de algunas “en tránsito” o desplazadas en la CDMX por la violencia.

Y explicó a las beneficiarias: “Es una transferencia directa, no es un crédito. Lo único que les pedimos es que sigan en sus procesos, que se permitan ir a los servicios de las LUNAS, de los Centros de Justicia, de los Centros de Atención a Víctimas… Que se oiga claro: Las mujeres en la Ciudad de México no están solas”.