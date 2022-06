Coco Levy niega abuso sexual y dice tener conducta intachable; "sinvergüenza", le responde Danna Ponce

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Coco Levy, hijo de la conductora Talina Fernández, respondió a las acusaciones de la actriz Danna Ponce, quien lo denunció por abuso sexual.

En un video de 10:52 minutos publicado en Instagram, Danna Ponce aseguró que Coco Levy abusó sexualmente de ella en oficinas de Videocine en Coyoacán. Su testimonio lo acompañó con una foto de la presentación de la denuncia ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales.

“No tengo miedo del ataque, de incredibilidad, ni siquiera de Coco. Gracias por el apoyo y difusión a todes y en especial a los medios por darme voz. Gracias a el MP de Álvaro Obregón que me dieron todo el apoyo y eficacia para proceder”, dijo Danna Ponce.

En la misma red social, Coco Levy negó los hechos de los que se le acusa y anunció que iniciará acciones legales para defenderse.

“Como saben quienes me conocen, siempre me he conducido con respeto y dignidad hacia todas las personas, como me enseñó mi madre, y como yo he educado a mis hijas.

“Ayer, una persona hizo acusaciones absolutamente falsas en un intento por afectar la imagen que he construido durante toda una vida. Afortunadamente mi reputación es producto de 40 años de trabajo duro y conducta intachable”, dijo.

En el video de Instagram, Coco Levy agradeció a actrices, colegas y amigos por su apoyo y confianza en estos momentos.

“Al público le comparto que voy a iniciar acciones legales para defenderme y que la verdad se imponga sobre la calumnia”, agregó.

Levy también mandó un mensaje a las víctimas de este tipo de delitos, les pidió comprensión y reconoció la valentía que tienen para alzar la voz y confió en que su defensa no les restará credibilidad a “las víctimas verdaderas”.

“Confío en que pronto se cierre este capítulo, porque la mentira no debe ocupar el tiempo de una persona honesta y la calumnia tampoco debería ser un camino a la fama”, finalizó.

“Sinvergüenza”, responde Danna

Después de que Coco Levy diera a conocer su postura, Danna Ponce publicó una historia en Instagram en la que llamó “sinvergüenza” al productor.

Instagram: dannaponce_

Asimismo compartió en esa red testimonios de otras personas que también denunciaron abusos por parte de Coco Levy.