Comunidad judía en México critica a AMLO por llamar “hitleriano” a Carlos Alazraki

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La comunidad judía mexicana criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber utilizado el término “hitleriano”, como lo hizo al manifestar su desacuerdo con Carlos Alazraki.

"La Comunidad Judía de México rechaza el uso del término hitleriano para referirse a cualquier persona. Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable”, escribió el Comité Central de la Comunidad Judía de México en un breve posicionamiento.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles, López Obrador acusó al publicista y conductor Carlos Alazraki de ser conservador y “hitleriano”, a pesar de que, paradójicamente, pertenece a la comunidad judía.

“En el caso del señor Alazraki, pues ya tenemos también tiempo con muchas diferencias. Él es en extremo conservador, es como hitleriano. A veces, creo que una vez lo comenté, se piensa que, porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin, o ya no existe Franco o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, el estalinismo, la derecha rancia española. No, eso existe”, dijo el mandatario desde Palacio Nacional.