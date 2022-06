Santiago Creel se destapa para la Presidencia en 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El diputado panista Santiago Creel se destapó como aspirante a la Presidencia de la República en 2024 por la coalición en la que, dijo, desea que se sume Movimiento Ciudadano.

En un evento en Guadalajara realizado por la agrupación Confío en México, el panista reveló sus intenciones políticas y declaró estar preparado para contender por la Presidencia, pues afirmó tener experiencia, convicción y decisión.

“Lo ideal es la alianza completa”, expresó en referencia a que desea que la oposición sea integrada por todos los partidos políticos adversarios a Morena, aunque sostuvo que respetará la decisión de cada partido y sus militantes.

“Si a mí no me alcanza, porque soy un hombre realista, si mi capital no me alcanza, yo me sumaré a quien sí le alcance, sea hombre o mujer. Para mí lo importante es el proyecto de Va por México”, dijo.