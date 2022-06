Acusaciones sobre vínculos con el narco, para desprestigiar en el contexto electoral: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las recientes declaraciones de pactos con el narco y con el expresidente Enrique Peña Nieto para ayudarle a llegar a la presidencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador relacionó dichas acusaciones con una intención de desprestigiarlo en la víspera de las elecciones que se celebrará este fin de semana en seis estados.

Durante su conferencia mañanera, el mandatario respondió ampliamente a los señalamientos que realizaron, por separado, el excandidato presidencial Francisco Labastida Ochoa, quien acusó un acuerdo entre el expresidente Enrique Peña Nieto y López Obrador para ayudarlo a llegar a la Presidencia, y el exdiputado morenista, Porfirio Muñoz Ledo, quien denunció un pacto del gobierno de la 4T con el narco.

Atajó el tabasqueño:

“Quiero responder a un señalamiento que están usando nuestros adversarios con mucha frecuencia, sobre todo en estos días por las elecciones, queriendo confundir y engañar de que nosotros, yo tengo vinculación con el narcotráfico o con grupos de narcotraficantes: Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto y lo lamento”.

El mandatario señaló que no le preocupan los señalamientos de sus presuntos nexos con el narcotráfico porque está "muy tranquilo" con su conciencia y dijo que es falso el señalamiento lanzado por su compañero de partido, Porfirio Muñoz Ledo.

"Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie por eso puedo enfrentar a la mafia del poder, a la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco", aseguró.

Y también rechazó el supuesto pacto que hizo con su antecesor Enrique Peña Nieto para ganar las elecciones presidenciales de 2018.

“Ahora imagínense, el argumento de que yo hice acuerdo con (Enrique) Peña Nieto y por eso gané, pues no, yo lo que hice fue agradecerle a Peña Nieto de que no se metió como lo hizo Vicente Fox y cómo lo hizo Felipe Calderón y otros en el fraude, es decir, no impidió el que yo pudiese llegar con el voto de los ciudadanos a la Presidencia de la República como sí lo impidió Vicente Fox y a todos nos consta”, respondió.