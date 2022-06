AMLO lamenta que “los de mero arriba” gozan de impunidad sobre tragedia de guardería ABC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que a 13 años de la tragedia de la guardería ABC de Sonora donde murieron 49 niños y 106 más resultaron heridos durante un incendio, “los de mero arriba” gozan de impunidad y solo fueron sancionados bomberos que se encuentran presos.

Por ello, anunció que antes del domingo 5, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez y Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presentarán un informe sobre la atención que han recibido los familiares de las víctimas.

En la conferencia mañanera, el mandatario recordó que su gobierno dejó de subrogar las guarderías a particulares como lo hicieron sus antecesores para lucrar con la necesidad de los padres de familia.

“Lo primero es no subrogar las guarderías, el hacer negocio con las privatizaciones, es realmente inaceptable que el Seguro Social tenga que subrogar o subcontratar, privatizar guarderías, entonces ¿para qué es el Seguro Social? ¿No puede el Seguro Social administrar las guarderías?”, cuestionó y enseguida respondió:

“Pero como estaba de moda las privatizaciones, la basura, el agua y todo, sucedieron estas cosas porque no hay control, ni regulación, no hay experiencia, todo es improvisado y para beneficio personal de quienes tienen palancas, influencias, todo eso fue una desgracia, todo ese periodo neoliberal y fue muy lamentable ese caso”, dijo en referencia a la tragedia del caso de la guardería ABC, registrado el 5 de junio de 2009 en la ciudad de Hermosillo, Sonora durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Por ello, dijo que antes de conmemorarse el 13 aniversario del trágico suceso que sigue impune, su gobierno presentará un informe sobre el tema de reparación del daño causado a los familiares de las víctimas menores de edad.

Ahora que fui a Sonora, encontré a familiares de bomberos presos y como siempre, es echarle la culpa a los de abajo y los de arriba gozan de impunidad”, señaló.

Y dijo que también se va a informar el avance que lleva la denuncia para deslindar y fincar responsabilidad penal contra los responsables de la tragedia.