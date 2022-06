“¿Con qué autoridad moral?” Responde AMLO a Labastida y le recuerda el Pemexgate

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el excandidato presidencial del PRI Francisco Labastida Ochoa denunciara que en 2018 Enrique Peña Nieto ayudó a Andrés Manuel López Obrador a llegar a la Presidencia, el actual mandatario negó el hecho y cuestionó la autoridad moral del exgobernador de Sinaloa quien se vio involucrado en el año 2000 con el llamado “Pemexgate”.

López Obrador consideró que Labastida no tiene calidad moral para hablar sobre la vida pública del país porque, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, promovió que las deudas privadas de empresarios se convirtieran en deuda pública y le recordó también el caso del financiamiento ilícito a su campaña presidencial en el 2000, conocido como el Pemexgate.

“¿Con qué autoridad moral, el señor (Francisco) Labastida? Me consta, porque me quería convencer de que apoyara el Fobaproa cuando era secretario de gobernación con Ernesto Zedillo.

“Me invitó a cenar dos o tres veces a su casa y la respuesta fue la misma y emprendí una gira por todo el país y recuerdo que él me advirtió que corría peligro, él era el promotor de que se convirtieran las deudas privadas en deuda pública y luego el dinero que recibe su campaña el llamado Pemexgate, ¿Con qué autoridad?”, cuestionó.

#ConferenciaPresidente. “Con qué autoridad moral y sin presentar ninguna prueba” personales como Francisco Labastida Ochoa sostienen también que hubo un pacto con el narco y con Peña Nieto, responde @lopezobrador_ pic.twitter.com/5nMTPKROSH — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 3, 2022

El mandatario también se lanzó contra la periodista Carmen Aristegui, quien ayer entrevistó a Labastida en su programa matutino.

“Y lo que más pena ajena me produce es lo de Carmen Aristegui, la verdad que también me conoce, yo no soy (Carlos) Salinas, ni soy (Ernesto) Zedillo, ni soy (Vicente) Fox, ni (Felipe) Calderón, ni (Enrique) Peña Nieto”, reprochó el mandatario.

Sobre el supuesto acuerdo con peña Nieto en 2018, recordó que desde que tomó posesión le agradeció que no interviniera en la elección como lo hicieron Felipe Calderón y Vicente Fox.

“Imagínense, el argumento de que yo hice acuerdo con (Enrique) Peña Nieto y por eso gané. Pues no, yo lo que hice fue agradecerle a Peña Nieto de que no se metió como lo hizo Vicente Fox y cómo lo hizo Felipe Calderón y otros en el fraude, es decir, no impidió el que yo pudiese llegar con el voto de los ciudadanos a la Presidencia de la República como sí lo impidió Vicente Fox y a todos nos consta”, dijo.