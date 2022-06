Es "falso y vergonzoso", así respondió Sheinbaum a dichos de Labastida y Muñoz Ledo sobre AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo y Francisco Labastida Ochoa sobre un pacto del presidente Andrés Manuel López Obrador con el narco y un acuerdo con Enrique Peña Nieto en 2018, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum calificó los dichos como “mentiras vergonzosas y lamentables”.

Sin mediar pregunta, en su conferencia de prensa de este viernes Sheinbaum manifestó: “Quiero aprovechar, porque me parece que no se puede dejar pasar las declaraciones recientes que ha habido de algunos personajes de la vida pública, con relación al supuesto vínculo de Morena o del gobierno con el narcotráfico”.

“Primero, es absolutamente falso; y, segundo, es vergonzoso estas declaraciones. No puede –por querer llamar la atención o por ya no saber cómo parar a este gran movimiento– utilizar estas mentiras como parte de la política. La política no son mentiras, no son calumnias; la política es una forma de transformación de la realidad.