“Nunca robé y sigo trabajando”, dice Calderón tras aparecer en Mónaco con Checo Pérez

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El expresidente de México, Felipe Calderón, rechazó que lleve una vida de magnate como comisionado en la Federación Internacional de Automovilismo, tras ser criticado por aparecer en el festejo de Sergio “Checo” Pérez por su triunfo en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Mónaco.

“Nunca robé y sigo trabajando”, dijo Calderón, luego de la polémica desatada por el video donde se da un chapuzón junto a “Checo” Pérez, acompañado por un video donde supuestamente el expresidente está bailando muy animado.

Como parte del tradicional festejo, el piloto jalisciense saltó junto con Calderón a una alberca frente a los integrantes de la escudería Red Bull.

Las críticas también se relacionaron con sus supuestos lujos que parece gozar en Europa.

Uno de ellos fue el periodista Mario Maldonado, quien en su columna del miércoles 1 de junio (publicada en El Universal), señaló que tanto Enrique Peña Nieto como Felipe Calderón parecen llevar una vida de “magnates”.

Peña Nieto por su visado de oro en Madrid, España, y Calderón por su aparición en Mónaco.

Calderón no tardó en responder mediante su cuenta de Twitter, en la que aseguró que ni posee propiedades en el extranjero ni ha “robado”, y que sus apariciones en otros países son porque viaja mucho.

Sobre su presencia en la Fórmula 1, respondió que es por su cargo en la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), además de que siempre ha sido un aficionado a dicho deporte.

“Viajo por mi trabajo, no tengo propiedades en el extranjero, voy a la @F1 por la Comisión de A&S que presido en @FIA y he sido aficionado siempre. La formación de mi patrimonio es pública desde 1988. Nunca robé y sigo trabajando”.

También el cineasta y activista Epigmenio Ibarra, cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, reviró contra el panista.

“Uno en Mónaco en la F1 y el otro en Madrid con ‘visa dorada’; un reflejo claro de lo que fueron sus gobiernos para con el pueblo”, escribió el 30 de mayo.

Después de la celebración entre “Checo” y Calderón, el padre del piloto mexicano, Antonio Pérez Garibay, dio a conocer que tiene una relación de amistad con el expresidente, durante una entrevista en el programa Así las Cosas de W Radio.

Pérez Garibay, quien es diputado por el partido Morena, reconoció que fue el expresidente panista quien ayudó a que su hijo llegara a la Fórmula 1, por lo que le expresó su agradecimiento.

“Nosotros somos amigos de todos los expresidentes de México que viven actualmente, no cargamos gripas ajenas (...) a Calderón tenemos mucho que agradecerle, él fue quien apoyó a Checo para llegar a la Fórmula 1”, señaló.