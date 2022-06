AMLO responde a comunidad judía: "no tienen patente de corso para afectar la transformación"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- "Yo respeto mucho a la comunidad judía, pero eso no quiere decir que tengan una especie de "patente de corso" para afectar un movimiento de transformación, nada más por su conservadurismo y repito, su hitlerismo”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De esta forma, el mandatario mexicano respondió al reproche de la Comunidad Judía y la Tribuna Israelita, quienes a través de un escueto comunicado criticaron el uso del término “hitleriano” para referirse a cualquier persona y calificaron como “lamentable e inaceptable” toda comparación con el régimen “más sanguinario” de la historia.

En la conferencia mañanera, el mandatario recordó que ayer había señalado que el publicista Carlos Alazraki, de origen judío, actúa y promueve el pensamiento hitleriano.

Incluso aclaré que puede no estar Hitler, Mussolini, Stalin, Franco pero las ideas nazifacistas, franquistas y el estalinismo, existen. Me refería a los ideales y el señor (Carlos) Alazraki pues es seguidor del pensamiento de Hitler”, sostuvo AMLO.

Luego, señaló que el líder de la propaganda del régimen de Adolfo Hitler conocido como el Tercer Reich, fue Joseph Goebbels, quien decía que una mentira que se repetía muchas veces podía convertirse en verdad

“Esa es la esencia de la estrategia del publicista o propagandista Carlos Alazraki, él mismo lo confiesa pero estos asuntos antes no se trataban, no se ventilaban”, dijo y agregó:

“Yo respeto mucho a la comunidad judía y tengo muy buenos amigos en la comunidad judía, Marcos Shabot Anzarut que es el presidente de la comunidad Judía, lo conozco desde hace 20 años, lo conocí en casa de Isaac Saba, son excepcionales constructores, gente de trabajo gente buena pero eso no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corso para poder dañar afectar un movimiento de transformación nada más por sus ideales, sus pensamientos, su conservadurismo y repito, su hitlerismo”, indicó AMLO.

Luego, celebró que ya no existan personajes como Adolfo Hitler; Benito Mussolini; Francisco Franco; Augusto Pinochet y Lósif Stalin, pero advirtió que ese tipo de pensamiento sigue vigente en las personas que comulgan con el conservadurismo.

Enseguida, exhibió en pantalla el fragmento de un video donde aparece Carlos Alazraki y el priista Roberto Madrazo Pintado donde el publicista dice textual:

“Yo tenía, como no me contrató nadie así que lo puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va”, expresó Carlos Alazrarki.

Este ejemplo utilizó el presidente López Obrador para justificar su señalamiento contra el publicista de origen judío, a quien paradójicamente vinculó con el pensamiento de Adolfo Hitler.