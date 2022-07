Citlalli Hernández defiende que AMLO calificara de “hitleriano” a Alazraki

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, salió en defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus declaraciones contra el publicista Carlos Alazraki, de quien dijo posee un “pensamiento hitleriano”, pese a sus raíces en la comunidad judía.

La senadora morenista entró al debate con un mensaje en su cuenta de Twitter: “Si ofende la expresión ‘hitleriano’, entonces no repliquen en lo más mínimo su pensamiento. Dejen de difundir, expandir y expresar odio y dejen de usar las tácticas de su propagandista. De lo contrario, la hipocresía será inocultable”, escribió la integrante de Morena.

El miércoles, en su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador hizo unas declaraciones en contra del publicista Alazraki luego de que en la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, se informó de la participación del articulista de origen judío en un programa por YouTube, donde se afirmó que en el Aeropuerto Felipe Ángeles no existía un control migratorio adecuado y estaban llegando ciudadanos de Venezuela.

El presidente criticó a Alazraki llamándolo de pensamiento “ultraconservador” y “hitleriano”.

“Ya tenemos diferencias con él desde hace tiempo, es como ‘hitleriano’, una vez lo comenté, se piensa de que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o Mussolini ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, la derecha rancia española y no, eso existe”, indicó el presidente en la mañanera del miércoles 29 de junio.

Estas expresiones generaron un debate intenso en las redes sociales, donde los seguidores de Morena salieron en defensa del titular del Ejecutivo, pues la Comunidad Judía consideró inapropiado usar ese término debido al simbolismo histórico que conlleva.

Al responder a los señalamientos de López Obrador, Alazraki dijo sentirse orgulloso de ser judío, y señaló que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México también pertenece a esa comunidad, aunque sea “renegada”.

Este jueves, durante su conferencia de prensa, López Obrador retomó el tema e insistió que el publicista “es seguidor del pensamiento de Hitler”, pues comparó una serie de declaraciones que Alazraki lanzó durante una conversación que sostuvo con Roberto Madrazo, exgobernador de Tabasco, con la teoría de Joseph Goebbles, una de las personas más cercanas a Adolf Htiler.

“Yo respeto mucho a la comunidad judía (…) Tengo muy buenos amigos en la comunidad judía; Marcos Shabot, lo conozco desde hace 20 años. Son excepcionales, constructores, gente de trabajo, gente buena, pero eso no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corso para poder dañar un movimiento de transformación nada más por sus ideales, su pensamiento, su conservadurismo y, repito, su hitlerismo”, insistió López Obrador.