Este jueves juez definirá si se vincula a proceso al asesino de Yrma Lydya en el Suntory

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Este jueves, una semana después del feminicidio de la cantante Yrma Lydia en el restaurante Suntory de la colonia Del Valle, un juez de control definirá si el abogado y esposo de la víctima Jesús “N” y su chofer Benjamín “N” son vinculados a proceso y permanecen en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, como presuntos responsables del crimen.

Se trata de un asesinato que, en apenas una semana, ha dejado al descubierto las principales características del feminicidio, la forma más extrema de violencia contra la mujer, además de que ha mostrado una cara del influyentismo frente a la aplicación de justicia y pone a prueba el discurso de las actuales autoridades de la Ciudad de México de que no habrá impunidad.

El feminicidio “planeado”

La noche del jueves 23 de junio, después de asesinato de la joven de 21 años, presuntamente a manos de su esposo Jesús “N”, de 79 años, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) iniciaron una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Los primeros indicios marcados en el artículo 148 BIS del Código Penal para el Distrito Federal estaban claros: además de que los primeros testimonios narraron la agresión directa del abogado a la cantante con un arma de fuego y, al menos, tres disparos en el tórax; ella estaba en indefensión y existía una relación sentimental entre ambos, pues estaban unidos en matrimonio.

Días después, reportes periodísticos dieron a conocer que había antecedentes de que, en diciembre de 2021, ella lo había denunciado por violencia familiar ante la FGJCDMX, pues la habría amenazado con una pistola en la cabeza. Presuntamente, esa sería una de las causas por las que ella le habría solicitado el divorcio.

El diario El Universal difundió que, según avances de la investigación de la FGJ local, Jesús “N” planeó con anticipación matar a la joven. Según la publicación, en los teléfonos celulares de ambos se halló que éste citó a Yrma para hablar sobre su separación. Ella habría pedido que la reunión fuera en un sitio público, pues ya sabía de la agresividad del sujeto. Él le dijo que sería en un área reservada del Suntory, donde solía tener reuniones de trabajo.

Dentro del supuesto plan estaría contemplada la participación del abogado, su chofer, su guardaespaldas y dos empleados más; incluso, hasta personal del restaurante, quienes habrían omitido revisarlo para que pudiera pasar con la pistola calibre .40 con la que ultimaría a la víctima.

Además, como parte del plan, Benjamín “N”, escolta del agresor –quien también fue detenido- le ayudaría a escapar al llevarlo hasta el auto en el que llegaron y dejaron estacionado en la calle, a un costado de la entrada del restaurante. Sin embargo, ambos fueron detenidos por la policía antes de escapar. El guardaespaldas llevaba una pistola, pero no era la que mató a Yrma,

Y aunque las pruebas aplicadas al abogado comprobaron que él habría disparado el arma de fuego, ésta no fue hallada en un primer momento, pues el chofer, identificado como Omar, se la habría llevado a bordo de una camioneta de lujo roja.

La policía hizo seguimiento del vehículo mediante videocámaras de vigilancia y lo halló en la colonia Jardines del Pedregal, al sur de la capital. Ahí dentro estaba el arma.

Con estos datos, este jueves el Ministerio Público podría alegar que el acusado actuó con dolo y alevosía y, por ello, pediría su vinculación a proceso por el delito de feminicidio y la ratificación de la prisión preventiva oficiosa.

Según el artículo 148 BIS del Código Penal capitalino, a quien cometa feminicidio se le impondrán de 35 a 70 años de prisión.

“El abogánster”

Desde los primeros reportes del feminicidio se supo el nombre del abogado y presunto agresor de Yrma Lydia, aunque la FGJCDMX lo identifica como Jesús “N”, para respetar su derecho a la presunción de inocencia.

De inmediato comenzaron a difundirse datos de su historial profesional y de sus polémicas relaciones con el poder. En 2011, fue abogado del obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, cuando fue investigado por un presunto fraude de 130 millones de dólares.

Los informes indicaron que, mediante sus influencias con autoridades del Poder Judicial, el caso no pasó a mayores, pues fue frenado por un amparo. El jerarca católico, Jesús “N” y otras personalidades habrían festejado en el mismo Suntory que la semana pasada fue escena del crimen.

Entre los videos y las imágenes difundidas sobre Yrma Lydia, destacó uno que ella subió a su cuenta de Instagram, cantando “Mi viejo San Juan”, junto a Cepeda en la que, dijo, era su casa. Esa imagen la compartió, a propósito de la muerte del religioso, el 31 de enero de 2022.

Otro personaje polémico con el que se le relaciona a Jesús “N” es Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de Felipe Calderón y quien actualmente está preso en Estados Unidos, acusado de supuestos vínculos con el narcotráfico.

El presunto feminicida también tendría vínculos con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y el subprocurador Juan Ramos, según Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas, acusada por el fiscal de la muerte de su hermano Federico Gertz. También se ha mencionado que sería amigo del actual director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez.

El diario Reforma identificó a Jesús “N”, como “coyote” de casos espinosos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), al relacionarlo con Prudencio Jorge González Tenorio, asesor, operador y mano derecha del magistrado presidente, Rafael Guerra Álvarez. El abogado y el asesor solían reunirse en el mismo restaurante Suntory de la colonia Del Valle.

Este mismo diario recolectó testimonios de abogados que trataron asuntos con Jesús “N” en el mismo salón privado del mencionado restaurante y que, contaron que, antes de poner sobre la mesa su cédula profesional, ponía una pistola con cacha de oro, a modo de intimidación.

El diario Milenio publicó que, desde 2011 la entonces PGR abrió una averiguación previa en su contra. En el documento se le acusó de usurpación de profesión, pues litigaba sin estar titulado como abogado. En su perfil de Linkedin, aparece que obtuvo el título de licenciado en Derecho hasta 2017, por la Universidad del Distrito Federal.

¿Habrá justicia?

Tras darse a conocer el historial del abogado y presunto feminicida de Yrma Lydia, en las redes sociales surgieron comentarios de la posibilidad de que las influencias de éste no permitirán que se le castigue por privar de la vida a la joven cantante.

De entre los usuarios surgieron voces de abogados que alertaron de la posibilidad de que Jesús “N” podría solicitar prisión domiciliaria bajo el argumento de su avanzada edad.

El lunes 27, al término del sepelio de la cantante en el Panteón civil Dolores, María, su madre exigió justicia para su hija y para todas las mujeres que han sido violentadas en México. La prensa le preguntó si quería mandar algún mensaje a la persona que ultimó a su hija o al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero solo respondió: “No. No puedo hablar en este momento. Estoy triste y necesito, la verdad, pasar esto”.

-¿Tiene temor?, le insistieron los reporteros.

-No puedo hablar en este momento. No puedo decir nada, respondió.

Y aunque la defensa del abogado ha declarado que éste es inocente, el lunes 27, la titular de la FGJCDMX, Ernestina Godoy aseguró que no se permitirá que una persona asesine a una mujer y quede impune “debido a sus relaciones y supuestas influencias”.

Aunque no mencionó los nombres, advirtió: “Nadie puede permanecer indiferente frente a actos de violencia feminicida, como el que vimos en un restaurante la semana pasada. No podemos tolerar y, por supuesto, no vamos a permitir que una persona crea que puede asesinar a una mujer y que, debido a sus relaciones y supuestas influencias, podrá quedar impune”.

Durante su participación en el informe mensual de avances de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, la fiscal añadió: “esa forma selectiva de procurar y administrar justicia, es parte de la historia negra de esta Fiscalía y de un pasado que no regresará”.

Este jueves 30 se verán si la acusación del Ministerio Público contra Jesús “N” siguen las palabras de Godoy Ramos.