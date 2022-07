Indispensable determinar el destino del dinero que supuestamente recibió García Luna del narco: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el caso de Genaro García Luna se tiene que determinar hacia dónde se destinó el dinero que presuntamente recibió del narco el secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa.

Incluso, advirtió que este tema es muy delicado y reprochó a los medios de comunicación de México el silencio en torno al caso Genaro García Luna.

“Por más que lo traten de tapar aquí, porque casi no hablan del tema. En el Reforma tienen un mes –estoy hablando al tanteo, pero no me equivoco porque los conozco bien– debe tener como un mes que no tratan el asunto; pero un reportaje, no. ¿En qué medios en México? Pues Proceso ya lo veo difícil; La Jornada sí, creo que sí puede; Contralínea, sí. Pero hagan la investigación y vamos a ponerlo aquí, es que eso ayuda”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario señaló que en el caso García Luna, quien se encuentra preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico, se deben considerar tres puntos clave.

“El primero, sí es cierto de que estaba vinculado al narcotráfico, que recibía dinero y que le entregaba dinero a Felipe Calderón, o en Los Pinos. Eso es lo primero. Si hay testigos y si hay pruebas suficientes, porque es una acusación de la fiscalía del Gobierno de Estados Unidos, no es cualquier cosa”, señaló.

El mandatario comentó que el segundo tema en este caso será deslindar responsabilidades en caso de que no sean ciertas la imputaciones contra García Luna, y revisar hacia dónde se destinó el dinero que presuntamente recibió del narco.

“Ah, bueno, si no es cierto nada, si le fabricaron el delito y todos son falsos testimonios y no hay pruebas, ¿Quién lo hizo?, ¿Por qué? ¿Qué agencia estuvo a cargo de la investigación? ¿Por órdenes de quién? Si hay pruebas y testigos, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de García Luna? ¿Es nada más él? ¿Ahí se termina o se tiene que investigar a otros implicados? Entonces, es aclarar si es verídico, es definir si actuó sólo García Luna”, dijo y agregó:

“Tres, si fue Genaro García Luna con la complicidad de otras personas y si fueron funcionarios públicos, y muchas cosas. ¿El dinero para qué? ¿Y lo electoral? ¿Y la compra de votos? ¿Y los acuerdos para el fraude? Tantas cosas”, sentenció AMLO.

Por ello, dijo que es importante esperar a que se resuelva el juicio en Estados Unidos y demandó a las autoridades de aquel país que no demoren en resolver el caso.

“Lo único que pedimos es que ya no tarden más, porque ya queremos saber qué sucedió”, expresó el mandatario.