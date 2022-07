Una de cada tres defunciones en México fue a causa de covid-19 en 2021, afirma especialista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 2021, el 33% de las muertes registradas en México, es decir, una de cada tres defunciones fueron a consecuencia del covid-19, señaló Rafael Lozano, director de Sistemas de Salud del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington.

El especialista añadió que no hay otra causa de muerte en la historia del país que haya acumulado ese porcentaje de decesos.

“Nunca se había visto que una causa tuviera esa dimensión y en el mundo, (México) es uno de los países con más alta proporción de muertes por covid-19”, dijo.

Citado por el diario Reforma, el especialista refirió que fuera de Bolivia, Perú, “y algunos otros países en África y en Europa del este, que sólo son dos, México es de los peores.

“Treinta por ciento es altísimo; el número de muertes, hubo un millón ciento y cacho mil de muertes”, dijo Lozano tras participar en el seminario “Transiciones Demográficas y en Salud: Insumos Básicos del Nuevo Contrato Social, organizado por el Tecnológico de Monterrey”.

De hecho, la estimación es producto del modelo desarrollado por esa institución. Señala que datos preliminares indican que en 2021 el covid-19 fue la principal causa de años perdidos por muerte prematura y discapacidad en México.

La enfermedad isquémica y la violencia representan la segunda y tercera causas de años perdidos por muerte prematura, mientras que la diabetes y la enfermedad isquémica son la segunda y tercera causa de vida con discapacidad.

Lozano consideró que México no tuvo capacidad para reaccionar a tiempo y se priorizó el análisis económico por encima de la salud pública. No obstante, señaló que la quinta ola de covid-19 no ha tenido repercusión en hospitalizaciones y muertes.