Morena y PAN en Aguascalientes denuncian personas armadas y uso ilegal de la policía

AGUASCALIENTES (proceso.com.mx).- Minutos antes del cierre de las casillas electorales, la representación de Morena ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) denunció el uso ilegal de la policía municipal durante los comicios, mientras que la representación del PAN acusó que personas armadas circulan en el estado acompañando a integrantes de Morena.

El morenista agregó que incluso hay una persona desaparecida y otra fuertemente golpeada. Sin embargo, lo anterior no ha sido confirmado por las instancias correspondientes.

“Ya no sé si aplaudir o ponerme nervioso de que la policía va a estar dándole seguimiento al traslado de paquetes, yo creo que más nervioso que feliz, porque la policía ha demostrado, y el estado en Aguascalientes, el Gobierno; han estado amedrentando, golpeando y amenazando, no hoy, desde días pasados, a las a las estructuras de Morena. No ha sido una jornada ejemplar por parte de la policía estatal ni la municipal”, agregó.

En Aguascalientes, tanto el Gobierno Estatal como el municipio de la capital –donde habita el 70% de la población total de la entidad– son gobernadas por Acción Nacional.

Como respuesta, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, representante del PAN ante el IEE y abogado del ex candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés; acusó a Morena de hacer pasar a militantes de su partido como representantes de la prensa y de acompañarlos por personas armadas.

“Hemos detectado una presencia inusual de personas de diferentes entidades que se dicen algunos integrantes de la prensa, otros se dicen observadores (...). Amén de esa coraza protectora van acompañadas de personas armadas, y eso no me lo cuenta nadie, yo lo vi en la casilla 164 básica y en la contigua uno a la ocho, en donde había personas armadas acompañando a (presuntas) personas de la prensa. Terminando la sesión acudiré a presentar la denuncia correspondiente”, dijo.

Por el momento, ante el Instituto se han presentado al menos 20 incidencias, mientras que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ha recibido 27 reportes, entre ellos cuatro denuncias formales “referentes a incumplimiento de deber de funcionarios electorales”.