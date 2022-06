AMLO celebra triunfo de Morena en cuatro estados y sugiere a la oposición “cambiar su estrategia”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que lo más importante de la jornada electoral que se registró ayer en seáis estados del país es que no hubo violencia.

Cuando le preguntaron cuál era su balance y cómo se siente con los resultados oficiales que le dan ventaja Morena y sus aliados en cuatro de las seis gubernaturas en disputa, el mandatario respondió:

“Pues ahí están los datos, el pueblo es mucha pieza, lo que siempre he dicho y se niegan a aceptar nuestros adversarios, ya no debería darles consejos o tendría que poner un letrero de que toda consulta genera honorarios”, indicó.

Luego, consideró que sus oponentes deben hacer una revisión de su estrategia porque les afecta mucho “su clasismo y racismo, desprecian al pueblo y no le tienen amor al pueblo, ahí está la esencia de todo”, sentenció.

En la conferencia mañanera, el mandatario felicitó a todos los que participaron ayer en la elección y subrayó que lo más importante fue la no violencia.

“Es muy satisfactorio el poder informar que no hubieron (sic) actos de violencia graves, a pesar de que en las elecciones se encienden las pasiones no hubo fallecimientos, no hubo violencia y los ciudadanos se portaron a la altura de las circunstancias”, expresó.