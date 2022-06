AMLO confirma que no irá a la Cumbre de las Américas; pide cambiar la política de exclusión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció públicamente que no asistirá a la Cumbre de las Américas que comienza hoy en la ciudad de Los Ángeles, California, porque no se invitó a todos los países del continente americano.

Incluso, advirtió que la Cumbre será un fracaso y los responsables, dijo, que serán los políticos de los partidos Republicano y Demócrata, entre ellos el senador Roberto Menéndez que junto a los miembros de la comunidad cubana en Estados Unidos, mantienen una política de cerrazón y violación flagrante a los derechos humanos por avalar el bloqueo económico a Cuba, medida de presión contra el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel que calificó como un genocidio porque impide que lleguen alimentos y medicinas a los habitantes de la isla caribeña.

En la conferencia mañanera, el mandatario Informó que el Canciller, Marcelo Ebrard Casaubón representará al gobierno de México y defendió su postura de la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, basada en la exclusión y el querer dominar “sin razón alguna”.

“El no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país y no puede haber Cumbre de las Américas, si no participan todos los países o puede haber, pero consideramos que es seguir con la vieja política de intervención, falta de respeto a las naciones y a sus pueblos”, sostuvo el mandatario.