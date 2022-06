AMLO responde a Casa Blanca: "¿Quién autoriza a una nación excluir a otro país?"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“¿Quién autoriza a una nación excluir a otro (país)? ¿Hay gobierno mundial? No”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean Pierre quien aseguró que la postura del presidente de Estados Unidos, Joe Biden es que “no deben ser invitados dictadores” a la Cumbre de las Américas que se realiza en la ciudad de Los Ángeles, California.

“Por eso ni fui a la Cumbre de las Américas, porque en Estados Unidos siguen con una política de hace dos siglos el caso de América, no se invita a todos a la Cumbre porque se les considera dictaduras o porque no son buenas la relaciones que tienen con esos países”, expresó.

De esta forma, dijo, se incurre en el intervencionismo, la falta de respeto a la independencia y soberanía de los países, y se evade buscar soluciones, a través del diálogo.

Además, criticó al gobierno de Estados Unidos porque su política exterior se basa en los prejuicios del senador del partido Demócrata, Roberto Menéndez.

“Vamos a buscar integrarnos, hermanarnos, complementarnos, ya no la confrontación, ya no la carga ideológica, los dogmatismos, los prejuicios, ya no seguir medrando con políticas que afectan a los pueblos. ¿Qué culpa tiene la gente de Cuba o de cualquier país de que en las élites económicas y políticas les va bien alentando a que haya bloqueos?”, reprochó.

En la conferencia mañanera, el mandatario mexicano lamentó que por decisión del senador Roberto Menéndez se haya excluido a países de la Cumbre de las Américas.

“Ese (el senador demócrata), dice no se invita a Cuba y a otros países y entonces ya. No se puede porque el señor no quiso, porque posiblemente algún familiar salió de Cuba cuando sucedió la revolución pero eso fue hace 60 años. ¿Qué no podemos perdonar? Entender que debemos buscar la hermandad y además, no medrar con el dolor de la gente”, sostuvo.

Enseguida, condenó nuevamente el bloqueo económico que mantiene Estados Unidos en Cuba, argumentando que es un genocidio y violación flagrante a los derechos humanos porque se impide el arribo de alimentos y medicinas para el pueblo más necesitado.

“¿Cumbre de las Américas para qué? Y no considero que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden sea una gente de malas intenciones, al contrario veo que es una gente buena pero está sometido a fuertes presiones, a chantajes de estos personajes que están medrando con esa política, nada más que aunque entiendo la postura del presidente Joe Biden, no la comparto porque eso ya no se debe permitir”, dijo.

“Es tiempo de decir basta y no me vas a estar chantajeando porque lo primero son los pueblos, piensan que si invitan a todos los países de América van a perder votos y se va a fortalecer el partido Republicano y no pero esa es la creencia”, sentenció.