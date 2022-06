AMLO sostuvo que el trato con Donald Trump en su etapa de presidente fue "respetuoso"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su trato con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump fue de respeto, y reveló que una de las condiciones que planteó en su visita a la Casa Blanca en julio de 2020 fue que el magnate no abordara el tema del muro que comenzó a construir durante su administración en la frontera norte de México.

“Yo tuve un trato respetuoso o mantuvimos una buena relación con el presidente Donald Trump; sin hablarlo directo, él sabía que no tocaría el tema del muro y no lo tocó, y fue una de las condiciones, no condiciones sino razonamientos, cuando fui a la Casa Blanca para firmar el tratado de libre comercio, y dije `voy siempre y cuando no se toque el tema del muro, porque si se toca el tema del muro voy a replicar´, y llevaba por escrito lo que iba a decirle, era un poema de Nicolás Guillén que se llama “La Muralla”, comentó AMLO.

Incluso, señaló que fue muy interesante ese episodio en la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos porque el expresidente Donald Trump respetó el acuerdo de no hablar públicamente sobre el muro y después en una cena privada que sostuvieron con empresarios y sin la presencia de medios de comunicación, el empresario del partido Republicano dijo: `ahora sí ya puedo hablar del muro´, y las personas congregadas estallaron en risas, reveló el presidente López Obrador.

“Y ahora espero que en las campañas electorales que se viven en Estados Unidos sean respetuosos de México, pero si van a querernos agarrar de piñata, va a haber respuesta”, advirtió el mandatario mexicano.

Además, recordó que el expresidente Donald Trump reconoció públicamente en ese entonces los aportes de la comunidad mexicana en Estados Unidos, que suman 40 millones de personas, cifra que contrasta con los 5 millones de puertorriqueños y los 4 millones de hermanos cubanos que, reiteró, “tienen una gran influencia" en lo político y lo estamos constatando con la decisión de excluir a países como Cuba de la Cumbre de las Américas, indicó.

También defendió a los migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos, argumentando que es gente que se fue por necesidad a trabajar honradamente y han ayudado a construir y engrandecer a los Estados Unidos, por lo que exigió que se les respete.

Además, pidió al vocero del gobierno de México, Jesús Ramírez, que pusiera en pantalla el poema del cubano Nicolás Guillén, interpretado por el cantante tabasqueño fallecido Chico Ché.

El poema de Nicolás Guillén, dice textual: