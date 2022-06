Defensa de Lozoya afirma que ya pagó los primeros 2 mdp de reparación del daño

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La defensa de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, encabezada por el abogado Miguel Ontiveros, afirmó que su cliente ya pagó los primeros 2 millones 695 mil 985.32 pesos por concepto de reparación del daño.

Se trata del caso de defraudación fiscal que la Fiscalía General de la República (FGR) intentó imputarle en abril pasado por supuestamente no pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de todos los ingresos que obtuvo en el ejercicio 2016.

Como Lozoya ofreció el pago desde la audiencia inicial, la FGR no pudo formular imputación y el caso quedó en suspenso hasta que Hacienda recibiera el pago o, de no concretarse, el ministerio público solicitara nuevamente audiencia para formular imputación.

Ontiveros señaló que en recientes días su cliente cumplió con este requisito para que la FGR ya no le finque responsabilidad por este caso.

“En el marco de un asunto de corte fiscal, recientemente cubrió el monto total fijado por las autoridades hacendarias y la Procuraduría Fiscal de la Federación”, señaló el abogado mediante un comunicado.

De ser cierto que Lozoya ya presentó este pago, el ministerio público de la Federación deberá desistirse de la solicitud de audiencia inicial ante el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.

Ayer, la FGR afirmó que Lozoya no ha pagado la reparación del daño en ninguno de los casos que enfrenta, incluidos Odebrecht y Agronitrogenados, por lo que los procesos judiciales continúan abiertos.

“Respecto a los casos Odebrecht y Agronitrogenados, (Emilio Lozoya) ratifica su absoluta disposición -manifestada reiteradamente frente al Juez de ambas causas-, de cubrir el monto de la reparación del daño que, para los dos casos, han solicitado las víctimas y que ha sido aprobado por el Consejo de Administración de PEMEX”, precisó Ontiveros.

Desde agosto de 2020, Lozoya solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad mediante la presentación de una denuncia en contra de al menos 70 personas a quienes señaló de actos de corrupción cometidos durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Miguel Ontiveros afirmó que derivado de esta denuncia la FGR ha ejercido acción penal contra, por lo menos, tres personas mencionadas por Lozoya en su denuncia.

Aunque hasta el momento se tiene conocimiento de que Jorge Luis Lavalle Maury, ex senador panista es el único vinculado a proceso por los hechos denunciados por Lozoya; Carlos Treviño, ex director de Pemex está prófugo de la justicia y la FGR no ha logrado imputar al panista Ricardo Anaya ni ha solicitado nueva fecha de audiencia inicial.

En el caso Odebrecht, por el que Lozoya está vinculado a proceso por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, el daño se ha calculado en más de 5 mil millones de pesos.

Mientras que en el caso Agronitrogenados, donde enfrenta operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y ofreció a Pemex el pago de la reparación del daño por 10.7 millones de dólares.

Durante la audiencia en la que se tenía previsto que Pemex y Lozoya firmaran el acuerdo reparatorio, el representante legal de la petrolera informó que faltaba documentación importante, para lo que solicitó diferir la firma durante dos semanas.

El juez José Artemio Zúñiga no fijó nueva fecha de audiencia y solicitó a las partes informar cuando concreten las negociaciones, lo cual no ha ocurrido.