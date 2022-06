Políticos de EU promueven las caravanas de migrantes, acusa López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que políticos y gobernantes de Estados Unidos utilizan el tema del fenómeno migratorio con fines electorales para culparse mutuamente del problema entre miembros de los partidos Demócrata y Republicano.

Por ello, anunció que el gobierno de México investiga a los responsables de alentar la nueva caravana migrante que salió de Centroamérica hacia Estados Unidos y que, en este momento, pasa por el territorio mexicano, y lanzó un llamado a la clase política estadunidense.

“Lo que quiero plantear es: no saquemos raja de estos problemas sociales, no usemos con propósitos político-electorales, hay que convencer a la gente de otra manera, no así, atizando, azuzando, afectando al prójimo, a otros seres humanos porque ahora que vienen las campañas casualmente vienen las caravanas”, expresó el mandatario mexicano.

En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador aseguró que los políticos de Estados Unidos promueven las caravanas de migrantes en el contexto electoral que se vive en ese país.

“Aunque parezca increíble y, además, aunque sea doloroso, que utilizan el tema migratorio con propósitos políticos electorales, o sea, hay interés en que se agrave el fenómeno migratorio para culpar a un partido o a otro de los Estados Unidos”, dijo y agregó:

“Bueno, el gobernador de Texas (Greg Abbott), no habló de muro, pero de repente cerró la frontera para querer quedar bien con los ciudadanos que están en contra de los migrantes en Texas –que hay que convencerlo-s. No se puede ir al templo si no se le tiene amor al prójimo. Los migrantes no salen de sus pueblos, no abandonan a sus familias por gusto, lo hacen por necesidad”, reprochó el presidente de México.

Enseguida, hizo varios cuestionamientos a los políticos estadunidenses:

“¿Dónde está el amor al prójimo?, ¿que no Jesús Cristo estaba a favor de los pobres?, ¿o eso es un invento?, ¿qué, eso no está en la Biblia?, ¿qué, no está en la Biblia, en el Antiguo Testamento que hay que proteger al forastero, al migrante, que no hay que maltratarlo, como está en la Biblia también que no hay que retrasar el pago al trabajador?”, preguntó.

Por ello, sostuvo que los políticos de Estados Unidos impulsan una campaña en contra de los migrantes y de manera paralela, promueven caravanas de centroamericanos que se dirigen a ese país y pasan por México.

“Claro que hay necesidades, por eso es el fenómeno migratorio, pero también se promueven, y hay tráfico de personas y hay bandas que se dedican a eso. Tenemos que estar cuidando lo del transporte, cuidando la vida de los migrantes, porque los trasladan en tráilers 400 migrantes en condiciones inhumanas”, indicó AMLO.

También comentó que el gobierno de México investiga a los transportistas que destinan unidades para trasladar a los migrantes en sueño mexicano.

“Y estamos detrás de los transportistas porque, ya lo he dicho en la mesa de seguridad, no es nada más el chofer que se le detiene o se fuga, no, es el del transporte. Y vamos a investigar el fondo de esto y desde luego proteger a los migrantes, pero también denunciando a quienes están detrás de este intento de agrandar el problema para afectar a un partido o a otro en Estados Unidos”, advirtió AMLO.