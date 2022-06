"Violencia durante las elecciones no pasó a mayores": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los hechos de violencia que se registraron el pasado domingo en las elecciones a gobernador en los estados de Aguascalientes, Durango y Tamaulipas se reportaron agresiones físicas, detenciones y privación ilegal de la libertad contra periodistas y ciudadanos y aseguró que las personas que fueron desparecidas ya las localizaron vivas pero con huellas de tortura.

No obstante, minimizó los hechos violentos argumentando que “afortunadamente, no pasó a mayores” y que se trata de la inercia de autoridades que intervinieron en el proceso electoral porque no quieren perder sus cotos de poder.

“Si hubieron estos actos arbitrarios, desde luego no fue la regla, fue la excepción pero siguen habiendo estos atropellos por los intereses que existen a nivel regional y la falta de costumbre democrática. No olvidemos que estamos dando los primeros pasos, lo que predominaba en México lamentablemente era el fraude y no había democracia”, expresó.

En la conferencia mañanera un reportero le preguntó al mandatario sobre las agresiones que sufrieron reporteros en Aguascalientes, entre ellos, la consejera editorial del medio denominado Regeneración, Camila Martínez, quién habría sido detenida por policías municipales y presuntamente fue amenazada de llevarla a la cárcel "por su activismo a favor de Morena" y el caso de Carlos Vargas Sánchez del canal de Youtube, Policleto News y Gilberto Téllez Hernández de Radio Búfalo, ambos fueron "privados de su libertad y torturados".

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que llevará tiempo establecer la democracia en México porque aún cuando se hicieron recomendaciones, algunas autoridades intervinieron en el proceso electoral del domingo pasado porque no quieren perder sus cotos de poder y por eso impulsaron campañas de miedo para tratar de inhibir la participación ciudadana, aseguró.

“Por eso celebro que la gente, en algunos lugares donde había mucha tensión, salieron a votar como verdaderos ciudadanos, con todo lo que implicaba ese ambiente de temor y miedo infundido, acciones que llevaron a cabo de detenciones el mismo día de la elección en algunos lugares, órdenes de aprehensión pero una, dos o tres golondrinas, no hacen verano y el pueblo es mucha pieza”, sostuvo.

Luego, señaló que los ciudadanos afectados están en libertad de presentar las denuncias correspondientes en Aguascalientes y Durango, y se tiene que esperar que las autoridades competentes resuelvan y “resuelvan bien".

“A pesar de las tensiones, no se tuvo pérdidas de vidas humanas, si hubieron estos llamados levantones, arbitrariedades, órdenes de aprehensión, detenciones pero no pasó a mayores”, dijo.

“Afortunadamente, todos los que habían sido detenidos, el informe de hoy es que ya están en libertad, periodistas que fueron detenidos, desaparecidos, los liberaron golpeados, maltratados insultados pero no pasó a más y se va a avanzando y se demostró el domingo que el pueblo que quiera ser libre lo será”, indicó.