AMLO asegura que su gobierno “no será alcahuete” en el caso de César Duarte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jáquez, puede ser juzgado en México por otros delitos, además de peculado y asociación delictuosa y que su gobierno “no será alcahuete” en este caso.

Incluso, dijo que previo a su extradición de Estados Unidos, se demostró que había interés en que se hicieran mal las cosas para beneficiar al ex mandatario y anunció que pedirá informes y que se revise el expediente con el propósito de evitar que nuevamente intenten favorecer a Duarte Jáquez.

Hay que estar nada más pendientes del proceso y confiar en las autoridades. Eso es lo que puedo decir y sí, yo tengo información de que se le puede juzgar por todos los presuntos delitos que cometió, esa es la información que tengo”, sostuvo.

En la conferencia matutina, el presidente Obrador insistió en señalar que pedirá un informe del caso Duarte para que las autoridades ministeriales y judiciales no omitan otros posibles delitos, además de los que se contemplan en la extradición.

“Y que, estando aquí, ya pueda obtener su libertad, o sea, que nosotros actuemos como alcahuetes, eso no”, aseguró AMLO.

Al respecto, señaló que le habían informado que no había ningún problema o riesgo de que el exgobernador priista pudiera salir libre, pero refirió que estará al pendiente del proceso judicial que enfrenta en Chihuahua.

“Tiene que ser la instancia que corresponde y tener confianza en que van a hacer bien las cosas las autoridades locales, porque ya no es el tiempo de antes, no es de que hacen una maniobra para favorecer a alguien porque hay línea política y ya pueden resolver cualquier cosa. No. Si no actúan con rectitud, hay denuncia pública”, dijo y agregó: