Anabel Hernández desmiente supuesta amenaza publicada en Twitter: es una cuenta falsa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– A través de una cuenta falsa en Twitter bajo el nombre de la periodista Anabel Hernández se difundió una amenaza de muerte, que fue desmentida por la propia reportera.

Una cuenta en Twitter suplantó la identidad de Anabel Hernández y compartió una fotografía en la que se muestran dos balas.

En el tuit se narra las supuestas amenazas de muerte: “Esta mañana, he recibido esto en un sobre a mi nombre que decía 'Vamos a por ti'. Tanto yo como mi familia no nos sentimos a salvo. Esto pasa cuando el gobierno en lugar de defender a la prensa es el primero que nos ataca”.

A pesar de que esta información fue desmentida por la propia reportera, en redes sociales la noticia falsa suscitó reacciones a favor y en contra.

“Estoy en un momento crítico diría yo, en un momento sensible, y por eso también me preocupa mi vida, por eso me preocupa mi vida, porque sé que estoy llegando a un punto de no retorno y a un punto donde las cosas que se sepan, por desgracia, van a seguir cimbrando”, declaró en conferencia de prensa en febrero pasado durante la presentación de su último libro.