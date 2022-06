Detectan en Jalisco un caso sospechoso de viruela del mono; el afectado se fugó

GUADALAJARA, Jal. (apro).– La Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) informó que en Puerto Vallarta se registró un caso sospechoso de viruela símica. El contagiado es un ciudadano de Estados Unidos, quien estuvo en Puerto Vallarta, pero cuando se le pidió la toma de muestra, se fugó.

La SSJ solicitó a la población que acudió a fiestas en el Mantamar Beach Club entre el 27 de mayo y el 4 de junio, que, si presenta síntomas como dolor de cabeza, fiebre mayor a 38.5, erupciones en la piel o malestar en general, acuda a recibir atención médica y se le haga una prueba de laboratorio.

El sujeto, de 48 años, originario y residente de Dallas, Texas, visitó Puerto Vallarta acompañado de su pareja. El 30 de mayo comenzó con síntomas de tos, escalofríos, dolor muscular, pústulas en cara, cuello y tronco.

El hombre acudió a un hospital privado en Puerto Vallarta, donde ante la sospecha del contagio de viruela símica se le indicó la toma de muestras y el aislamiento, a lo que se negó y se dio a la fuga de la unidad.

El 3 de junio llamó a un médico en Texas, quien reportó el caso sospechoso al Centers for Disease Control and Prevention (CDC), y este al Centro Nacional de Enlace Internacional (CNEI) de la Dirección General de Epidemiología. Para el 4 de junio se informó a la SSJ.

El día 4, la pareja dejó el hotel donde se hospedaba, pese a que tenía programado el vuelo de regreso a Dallas el 6 de junio.

Se buscó al afectado, no se le localizó, por lo que avisó al Instituto Nacional de Migración y a las aerolíneas de la situación del hombre para no que no se le permitiera abordar, y que debían notificar a Sanidad Internacional.

La SSJ notificó que, durante su estancia en Puerto Vallarta, el paciente estuvo presente en diversos festejos, algunos de ellos celebrados en un hotel del puerto. “Por lo anterior se comenzó con reforzamiento de la vigilancia epidemiológica en las unidades de salud, búsqueda de contactos de riesgo y recomendaciones a la población”, apuntó.

El 4 de junio la pareja regresó a Estados Unidos, pero no se especificó el vuelo ni el horario. El CNEI informó a la SSJ que la prueba de PCR resultó positiva a la viruela símica, solo se espera la confirmación del CDC.

El estadunidense, previo a llegar al balneario turístico, estuvo en Berlín, Alemania del 12 al 16 de mayo; regresó a Dallas el 16, y el pasado 27 estuvo en Puerto Vallarta de vacaciones.

¿Qué es la viruela símica?

La viruela símica es una zoonosis, es decir, una enfermedad viral causada por el virus Orthopoxvirus, que ocurre principalmente en selvas tropicales de África Central y Occidental, comúnmente transmitida al humano por contacto con animales

A partir de mayo de 2022, varios países reportaron la presencia de casos sin vínculos conocidos con África occidental o central.

La viruela símica se puede transmitir de persona a persona por contacto estrecho con secreciones de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada o con objetos contaminados recientemente.

La enfermedad tiene un periodo de incubación que va de los 5 a los 21 días.

A nivel nacional, el pasado 28 de mayo se confirmó el primer caso importado de viruela símica en un hombre de 50 años, residente permanente de la ciudad de Nueva York, quien probablemente se contagió en Holanda.

Se atendió en la Ciudad de México con evolución estable y en aislamiento preventivo.

Recomendaciones para la población:

Para evitar el contagio de la viruela símica se recomendó a la población:

Lavarse las manos de forma frecuente, con agua y jabón o solución alcohol gel.

Cubrir nariz y boca al estornudar o toser con etiqueta respiratoria.

Evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos.

Cuando se esté físicamente cerca de un enfermo, usar cubrebocas, especialmente si está tosiendo o se tiene lesiones en la boca.

Lavar la ropa, toallas, utensilios para comer y sábanas que hayan estado en contacto con la persona enferma, utilizando agua caliente y detergente.

Limpiar y desinfectar los espacios en los que se haya encontrado una persona enferma y evitar el contacto estrecho con la misma.

Evitar el contacto con las lesiones, si se deben tocar utilizar guantes y desechar de forma correcta.

En caso de presentar síntomas, acudir al médico y evitar el contacto con otras personas.

Además, en caso de tener dudas, puso a disposición de la población el Call Center al 33-3823-3220 o a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) de la Secretaría de Salud Jalisco al 33-3030-5000 ext. 35059 y 35072.