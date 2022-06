EU y su gobierno no pueden ser rehén de intereses personales: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que una nación como Estados Unidos y su gobierno, “no puede pueden ser rehén" de intereses personales o de grupos y acusó a legisladores de ese país, de “medrar con el sufrimiento” de los pueblos de América.

Por ello, dijo que entiende la postura del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al no invitar a todos los gobiernos para participar en la Cumbre de las Américas, argumentando que está sometido por un sector de la clase política estadunidense.

“No se puede guiar por ideologías, dogmas, odios y mucho menos los llamados representantes populares pueden medrar con el dolor y sufrimiento de los pueblos”, expresó durante la conferencia matutina.

El mandatario sostuvo que el senador del partido Demócrata de Estados Unidos, Roberto Menéndez es el responsable de la exclusión de países en la Cumbre de las Américas que se realiza en la ciudad de Los Ángeles, California.

“El señor Menéndez fue el que prácticamente amenazó de que no iba a votar a favor de las iniciativas del presidente Joe Biden, si se invitaba a todos los países a la llamada Cumbre de las Américas”, aseguró.

Luego, señaló que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden está en una situación “muy compleja” porque el Senado estadounidense está dividido en 50 y 50, y si el senador Roberto Menéndez se inconforma con la invitación a todos los países, se piensa que el partido Republicano va a controlar esa área de gobierno.

“Entiendo perfectamente al presidente Joe Biden, nada más que no comparto ese punto de vista, una nación y un gobierno, no puede ser rehén de intereses personales o de grupos, no se puede guiar por ideologías, dogmas, por odios y mucho menos los llamados representantes populares pueden medrar con el dolor y sufrimiento de los pueblos, esa es la respuesta”, sentenció el presidente Obrador.