AMLO analiza “reajuste” a la tarifa de la energía eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su gobierno analiza “hacer un ajuste” (aumentar) a la tarifa de la energía eléctrica en el país, porque los niveles de inflación están creciendo en el mundo.

“Lo estamos analizando, porque mi compromiso fue que no iban a aumentar los precios por encima de la inflación, pero estamos viviendo en una situación especial, de que si aumentamos de acuerdo a la inflación se va a sentir. Entonces, lo estamos analizando”, señaló.

Previamente, dijo que el incremento que se analiza sería “menor” al índice de inflación y destacó que la tarifa eléctrica en México es menor en comparación con lo que pagan usuarios en Estados Unidos y Canadá.

En la conferencia mañanera, el mandatario comentó en un primer momento:

“Ahora estamos por hacer un ajuste (a la tarifa eléctrica) porque la inflación está creciendo, menor completamente, y eso todavía lo estamos analizando, pero seguimos teniendo tarifas muy bajas con relación a Europa, con relación a Estados Unidos, en energía eléctrica, gasolinas, y estamos buscando la forma de bajar la inflación con distintas medidas que ya vamos a explicar, aunque ya estamos tomando decisiones”, sostuvo.

Puso de ejemplo el hecho de que los consumidores de combustibles no pagan el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en la gasolina y esto ayuda mucho al consumidor.

“Por eso no hay esos aumentos que hay en Estados Unidos, seguimos teniendo la gasolina nosotros más barata que en Estados Unidos”, indicó.

Posteriormente, una reportera preguntó si el gobierno de México hará un análisis sobre la posibilidad de ajustar las tarifas de energía eléctrica y el presidente López Obrador respondió:

“Ah, no vayan a manejar eso. No, no, no. Lo estamos analizando porque mi compromiso fue que no iban a aumentar los precios por encima de la inflación, pero estamos viviendo en una situación especial, de que si aumentamos de acuerdo a la inflación se va a sentir. Entonces, lo estamos analizando”, refirió.

Enseguida, recordó que su ofrecimiento en campaña fue no aumentar la tarifa de combustibles y energía eléctrica por encima de la inflación y que ahora puede demostrar que estos precios están por debajo de la inflación.

“Entonces, estamos buscando la forma de que, aun cuando estemos debajo de la inflación, por precisamente la inflación, para no alentarla y que la gente no se vea afectada, estamos buscando la manera de ayudar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, indicó el mandatario.