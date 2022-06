AMLO exige a Iberdrola pagar la millonaria multa que le impuso la CRE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los directivos de la empresa española Iberdrola a pagar la multa de nueve mil 145 millones de pesos que le impuso la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por seguir vendiendo electricidad a particulares, a través de las sociedades de autoabasto que fueron declaradas como ilegales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por ello, sostuvo que los directivos de la empresa extranjera tienen que pagar la multa y también tienen derecho de apelar la sanción millonaria ante otras instancias legales en el país.

“Pero de que está fundada la sanción no tengo duda, porque estaban, y siguen estando en algunos casos, violando la ley con el auto abasto y la Suprema Corte ya definió como jurisprudencia, por el número de votos, de que el famoso autoabasto es fraude legal”, reviró el mandatario en la conferencia mañanera.

Enseguida, señaló que los directivos de Iberdrola simplemente no puede seguir vendiendo energía eléctrica y sus clientes deberán arreglar sus contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para ser abastecidos por la paraestatal y no por la empresa privada extranjera.

También, informó que ha solicitado al director de la CFE, Manuel Bartlet Díaz que les ofrezca las mismas condiciones a los clientes de Iberdrola para evitar que señalen que el gobierno de México está cometiendo injusticias.

Luego, advirtió que su gobierno no va a seguir tolerando que Iberdrola siga intentando violar la ley, argumentando que los directivos de esta empresa extranjera son “algo especiales” pues quedaron “muy mal acostumbrados” al influyentismo y no quieren cambiar.

“Imagínense si la Suprema Corte establece que el autoabasto es fraude legal y yo termino y se queda la práctica del autoabasto. Si hay posibilidades de llegar al arreglo es mucho mejor; además, no les perjudica. Es una cuestión de prepotencia, de orgullo porque no les estamos expropiando ninguna planta, no hay aumentos de tarifas”, sentenció AMLO.