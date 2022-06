AMLO señala que Robert Menéndez tiene amenazado a Biden

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el senador del partido Demócrata de Estados Unidos, Robert Menéndez tiene amenazado al mandatario de ese país, Joe Biden porque su voto “es el que decide” en el Senado estadounidense.

“¿Cómo es posible que el expresidente Barack Obama, del partido Demócrata, haya permitido que en la Cumbre participaran todos los países y el expresidente Donald Trump permitió que fueran todos en la Cumbre de Panamá, él no asistió pero no hubo veto y ahora, por las presiones internas, el presidente Joe Biden no puede invitar a todos porque el influyente senador Robert Menéndez, el presidente de la comisión de Asuntos Internacionales, no quiere. ¡Imagínense!”, expresó.

Incluso, lamentó que el senador estadounidense tenga odio y rencor contra el pueblo de la isla caribeña por las diferencias personales e ideológicas que mantiene con el gobierno de Cuba del presidente, Miguel Díaz-Canel, surgido de la revolución impulsada por el ex presidente y comandante Fidel Castro Ruz en 1959.

“No hay que odiar y saber diferenciar entre las cúpulas, las autoridades y los pueblos, más si se tiene origen en Cuba. ¿Qué ya no se tiene ningún cariño al pueblo donde nacieron nuestros padres o dónde nacimos nosotros aunque se haya presentado cualquier circunstancia? ¿Nos gana más el rencor, el lucro o traficar con el dolor de todo un pueblo por nuestra ideología, dogmas, clasismo y racismo?”, cuestionó AMLO.

En la conferencia mañanera, el mandatario mexicano sostuvo que un servidor público debe ser como lo postuló el general impulsor de la independencia de México, José María Morelos y Pavón: “Un siervo de la nación”.

Poner por delante los intereses generales a los intereses individuales por legítimos que sean; siempre hay que poner por delante los intereses del pueblo y la nación”, expresó el presidente López Obrador.

Enseguida, señaló que el senador demócrata, Roberto Menéndez lleva muchos años en el Senado de Estados Unidos y actualmente, no solo tiene mucha influencia en las decisiones de gobierno de ese país sino que está lleno de rencor y odio hacia el pueblo cubano.