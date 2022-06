Municipios afectados por “Agatha” decidirán en qué usar el dinero para la reconstrucción, anuncia AMLO

OAXACA, Oax. (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el inicio del plan de reconstrucción para los damnificados por el huracán “Agatha” con el presupuesto directo del gobierno federal y no con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), del que, aseguró, se robaban todo el dinero y no llegaba a los afectados.

Confirmó la desaparición de “ese añorado programa porque se roban todo el dinero, el Fonden, de ahí todo esa mala costumbre, ahí alrededor de Gobernación estaban los proveedores que hacían su agosto cobrando al doble y al triple las cosas y muchas veces no le llegaba nada a la gente, a los afectados, eso ya no. Ya no existe Fonden, ya no existe la ratería”.

Desde Santa María Huatulco se inició el Plan de Apoyo a personas afectadas por el huracán “Agatha” en Oaxaca, donde aprovechó para defender su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, al ser informado que en el 100 % de los municipios afectados por el huracán ya se restableció la luz.

“Se restablece el servicio eléctrico en 10 días, en donde solo con los trabajadores electricistas, por eso, abro un paréntesis, nuestra insistencia de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad que la querían destruir”.

“Imagínense si el sistema eléctrico nacional estuviese en manos de empresas privadas, qué les iba a importar restablecer el servicio en los Ozolotepec o en los Loxicha, nosotros necesitamos tener estas instituciones que tiene el propósito de servir, no el lucro”, abundó.

Luego de escuchar el informe de cada uno de los titulares de las dependencias federales, dijo que con la colaboración de los tres niveles de gobierno y la gente se va a lograr la reconstrucción, aunque es muy importante tener el censo concluido porque eso da una idea más precisa de los daños a las familias y así poder dividirse el trabajo de recuperación.

“Nosotros vamos aportar los recursos. Es dinero del presupuesto público, que es dinero del pueblo y para eso es el presupuesto, para atender al pueblo, a la gente.

“El propósito es entregarles los apoyos de manera directa a las familias, sin intermediaciones. De acuerdo al censo sabremos cuántas estufas, camas, lo que se le haya dañado. Aunque eso va a tardar un poco porque tenemos la dificultad de que no hay mucha en existencia”.

Recodó que la Marina y Sedena ya terminaron de entregar esos apoyos a los damnificados de Tabasco y Chiapas, “donde fueron como 35 mil viviendas. Ya terminamos también en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Nayarit y Sinaloa”.

Y ahora en este caso, 25 municipios serán atendidos por la Secretaría de la Defensa Nacional y seis municipios será atendidos por la Marina.

En la reunión dijo que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y el de Marina, José Rafael Ojeda Durán, “son mis dos brazos de apoyo en circunstancias difíciles como esta”.

Habitantes decidirán qué reconstruir

Insistió que los apoyos para reconstrucción de viviendas y enceres domésticos se van a entregar a las familias, los de las escuelas se van a entregar a la sociedad de padres y madres de familia de cada comunidad.

Y en el caso de caminos, agua, mejoramiento de centros de salud, se entregará a las autoridades municipales un presupuesto para que decidan en asamblea lo que ellos necesiten.

“Si ustedes son los herederos de los que hicieron Monte Albán y los trabajadores de Oaxaca son los mejores trabajadores del mundo, los más deseados en Nueva York y Los Ángeles para hacer grandes construcciones, ustedes deciden en asamblea en qué usan el recurso y, si es mucho el daño y no alcanza, van avanzando y conforme se va haciendo la obra y se lleva a cabo la supervisión, se les da otra parte hasta que lo concluyan, ustedes, nosotros no podríamos solos”, puntualizó.

Y es que el secretario de la Defensa tiene a cargo la construcción de 550 kilómetros de tren con los ingenieros militares, además de dos mil 750 sucursales del banco Bienestar, faltan 300 cuarteles de la Guardia Nacional y el aeropuerto de Tulum, además para ayudar a garantizar la paz.

Mientras que el secretario de Marina tiene que hacerse cargo del Istmo, de los dos puertos que se están rehabilitando, de los 10 parques industriales y las rehabilitaciones de puertos como el de Manzanillo, y entregar funcionando como centro recreativo ecológico las Islas Marías.

Antes de manifestar que el próximo viernes regresará a Huatulco para anunciar el presupuesto de reconstrucción, reconoció que “así como nos llegó la pandemia de fuera, nos llegó la inflación por la guerra entre Rusia y Ucrania, y nosotros tenemos que controlar de una forma o de otra la inflación, y el alza de los combustibles”.