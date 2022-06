Ted Cruz y Marco Rubio "están en contra de los que se van a buscar la vida a EU": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –“Si están diciendo que yo protejo a dictadores, peor que eso, que tengo acuerdo con el narcotráfico, ya parece que les voy a mandar una nota diplomática”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en respuesta a las acusaciones que lanzaron los senadores del partido Republicano de Estados Unidos, Marco Antonio Rubio y Rafael Eduardo Ted Cruz.

Al respecto, el mandatario mexicano sostuvo que estos temas deben ser ventilados públicamente a través de un debate respetuoso y exigió, nuevamente, a los legisladores extranjeros que si tienen pruebas de sus dichos, las presenten abiertamente.

Incluso, pidió la opinión a los reporteros que asisten a la conferencia mañanera para definir la manera como debe responder el presidente de México a imputaciones y señalamientos realizados por políticos de Estados Unidos.

“Díganme una cosa, ¿cómo se maneja esta política? Les pregunto a ustedes, respiren profundo y piensen un minuto, con sigilo: ¿por los cauces diplomáticos o se hace transparente? ¿Qué es mejor?”, cuestionó a los periodistas.

-“Transparente”, respondieron algunos reporteros.

-“Debate respetuoso”, reviró el presidente López Obrador.

Luego, dijo que seguirá abordando estos temas de forma pública en sus conferencias mañaneras, argumentando que los senadores del partido Republicano de Estados Unidos, Marco Antonio Rubio y Rafael Eduardo Ted Cruz, “son muy duros” porque son anti inmigrantes.

“Están en contra de los que se van a buscar la vida a Estados Unidos y también son muy influyentes. No es nada personal, es que estos señores actúan políticamente, nosotros no lo sabíamos en México y resulta que sí tienen influencias, que nos afecta, entonces ¿por qué no hacer la vida pública, más pública?”, sentenció.