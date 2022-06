¿Visa o autorización? Unión Europea aclara en qué consiste el nuevo trámite para viajeros mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La embajada de la Unión Europea (UE) en el país precisó hoy que el nuevo Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), no se equipara a una visa, pues “será simple, rápido y accesible para todos”, y “en la gran mayoría de los casos (más del 95%) se dará una autorización automática que llegará por correo electrónico en unos minutos”.

La precisión vino un día después de darse a conocer que, a partir del próximo año, la UE pediría un nuevo requisito de ingreso a los territorios de los países miembros para los viajeros de 60 países, incluyendo México.

Noticias Relacionadas A partir de mayo de 2023, los mexicanos necesitarán visa para ingresar a la Unión Europea

En su boletín emitido hoy, la delegación europea señaló que el trámite se llevará a cabo por Internet, tendrá un costo de 7 euros y será válido por 3 años. Agregó que “ETIAS no es una visa y no introduce obligaciones similares a las de un visado: no será necesario acudir a un consulado para presentar una solicitud, no se recolectarán datos biométricos, será mucho menos costoso y más rápido que el trámite de una visa”.

El ETIAS buscará en sus bases de datos si la persona viajera representa “posibles riesgos de seguridad o de migración irregular” para “evitar muchas de las retenciones de viajeros que actualmente ocurren en fronteras de la UE”.