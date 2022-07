AMLO insiste en que la Guardia Nacional dependa de la Sedena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A tres años de la creación de la Guardia Nacional, tras extinguir la Policía Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció “otra reforma” a la Constitución para dejar a la corporación “bien consolidada” porque las instituciones “no duran, son endebles y se destruyen”.

Esto suele pasar en todas las organizaciones. Si una institución no tiene mística, si no hay una doctrina, si no hay principios, si no hay ideales, es muy difícil que se conserve y que resista las tentaciones del poder y del dinero”, advirtió.